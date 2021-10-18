拚通關內地 港提交新版健康碼 港人資料、行蹤擬給內地

部分人大代表認為，香港應使用與內地對接的 「健康碼」 應用程式，給予內地信心，爭取盡快通關。圖為深圳灣口岸資料圖片。（中通社）

香港 積極與內地研究免檢疫通關，港府當局表示，新的「港版健康碼 」方案已經提交給內地審視。但香港的人大常委譚耀宗對此不表樂觀，認為直接使用內地的健康碼最簡單。

綜合香港媒體報導，香港創新及科技局長薛永恒昨天說，已將相關研究報告提交給內地有關部門，內容建議更新的「港版健康碼」包括讓市民自行記錄每日行蹤、當局制定清單讓市民檢視過去14或21日內曾否到過高危地方、配合「安心出行」應用程式經當事人同意上傳行蹤資料等。

現行「港版健康碼」記錄的資料較簡單，包括個人資料、測試陰性證明及健康申報等。

薛永恒強調，現有方案與內地「健康碼」的追蹤功能不同，但若要做到內地「健康碼」的水平也並非不可能，只是不同地方有不同的追蹤方案，要考慮不同的社會因素。

被問到申報的行蹤是否會以及什麼情況下交給內地時，薛永恒指並不清楚，但他覺得過關前申請應該要給對方足夠的資料才可。

不過，譚耀宗表示，直接使用內地「健康碼」應用程式最簡單直接，擔心內地可能會覺得港府研發的應用程式追蹤做得不準確或不徹底。他還表示，若只要求通關人士安裝相關應用程式，相信香港市民會接受。

另外，身兼人大代表的工聯會會長吳秋北則表示，理解內地不想增加外來輸入的防疫 壓力，香港應加強防疫防控措施，並要與內地聯防聯控一致，才可改善通關問題。他指出，日後香港的「健康碼」應要與內地系統互通，才能有效追蹤病源，如果技術上作調整，相信內地系統可在香港使用。他希望市民屆時自願安裝有追蹤效能的「健康碼」，相信希望到內地交流或處理業務的人士會歡迎。