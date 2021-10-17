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人大常委會禁港代表出席 田北辰：北京不滿港外防措施

香港特派員李春／香港17日電
香港區全國人大常委譚耀宗稱，他未獲批准參加人大常委會19日例會。（新華社資料照片）
香港區全國人大常委譚耀宗稱，他未獲批准參加人大常委會19日例會。（新華社資料照片）

中國人大常委會19日例會，香港區全國人大常委譚耀宗稱15日接到通知，他未獲批准參加這次會議，同樣列席會議的三名香港區人大代表亦未獲批出席，此為首度有人公開稱國家防疫部門不准人大常委出席。港區人大代表田北辰說，這是北京不滿香港的外防措施。

13屆人大常委31次會議定於19日至23日在北京召開。譚耀宗稱，他是因應香港出現一宗源頭不明感染個案，不獲批准到北京出席人大常委會會議。他還補充說，他在香港亦不會以視訊參加會議。

他說，北京防疫措施嚴格，每當香港有疫情變化，防疫措施都會收緊，以往亦曾建議他不要出席會議，但由於上次會議有涉及香港的議題，他仍出席，估計這次會議未有香港議題，因此不批准他出席。

譚耀宗提到，他對中港兩地通關並不樂觀，但仍要努力克服，建議港府小心處理源頭不明的個案，盡量找出源頭，並告知內地有關部門香港防疫工作，設法徹底讓對方安心。他又說，如何將香港的健康碼與內地的結合，並有追蹤系統，是相當關鍵的問題。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，中國全國人大常委會議有各地代表出席，對疫情風險接受程度低。他認為香港的「外防輸入」措施要收緊，例如檢視豁免檢疫安排，以及要求檢疫人士在隔離結束當日進行病毒檢測等，減少可能出現的漏洞，相信會讓兩地的專家組更易就通關達成共識。

梁子超又說，香港源頭不明個案相信與境外移入病例有關，目前未能找到源頭，但至今未有患者相關人士確診，未來出現個案的機會不高，社區風險不是特別大。

香港八天內出現三宗走入社區的確診個案，包括本月8日機場貨運站員工染變種病毒、源頭不明個案；完成檢疫令印傭回到社區六天後、14日確診；豁免檢疫、昨日確診的俄羅斯駐港總領事館人員。

香港新聞組／香港17日電

明報報導，港區人大代表田北辰說，今年3月香港爆發K11 Musea群組之時，全國人大會議及全國政協會議（兩會）在北京舉行。當時港區人大代表、政協出發前要完成接種新冠疫苗，並先到深圳酒店接受病毒檢測，有結果前要留在酒店，翌日抵達北京後再檢測，全程需乘坐專車、專機。他認為譚耀宗理論上可以此嚴謹的防疫措施上京，但最終完全不給上（京），他分析是內地給予香港明確信息：不滿香港的外防措施。

田北辰說，內地最不放心是香港獲豁免強制檢疫的人太多，擔心他們確診後在社區傳播，再將病毒帶到內地擴散。

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