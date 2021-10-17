港增6宗輸入個案 嘉亨灣830人強檢無新病例

香港特區政府16日早上7時完成西灣河嘉亨灣第一座的強制檢測行動。圖為工作人員在檢查受限人士是否已接受強制檢測。 （中通社）

香港 昨日新增6宗新冠肺炎輸入個案，其中一名患者為前日初步確診的俄羅斯聯邦駐香港特區總領事館人員。特區政府昨日上午完成圍封患者西灣河嘉亨灣住所所在的第一座強制檢測 行動，約830名居民已接受強檢，未發現新的確診個案。

香港文匯報報導，特區政府前晚將其居住的嘉亨灣第一座列為指明「受限區域」，設臨時採樣站要上址居民接受鼻咽拭子採樣檢測，約830名居民接受檢測，未發現確診個案。特區政府又派員到訪上址約435戶，當中約有70戶無人應門，包括可能已接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位空置，特區政府會採取措施跟進。

特區政府昨日上午約7時完成強檢行動後，隨即在「受限區域」內執法。行動於上午約9時30分完成，共檢查約200名受檢人士的檢測報告，發現有兩人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

昨日新增的其餘5宗輸入病例，其中3人為外傭。一名34歲女傭已在菲律賓接種兩劑科興疫苗 ，本月12日搭乘宿霧太平洋航空5J272航班抵港，於竹篙灣檢疫中心確診；同樣來自菲國的另一名35歲女傭，在當地接種兩劑復必泰疫苗，於本月14日搭乘5J272航班抵港，在機場檢測呈陽性；另一名38歲女傭則來自印尼，於當地接種兩劑科興疫苗，本月12日搭乘國泰航空CX776航班抵港後，入住荃灣絲麗酒店檢疫期間確診。

餘下兩名患者同於本月14日由英國抵港，其中33歲女子搭乘英國航空BA031航班回港，48歲男子則搭乘維珍航空VS206航班，他於抵港前一天的本月13日已發病，而兩人均已在本港接種兩劑復必泰疫苗，但抵埗後同在機場檢測呈陽性。

該5名新增患者，除印傭仍有待檢測是否感染變種病毒外，其他均帶有L452R變異病毒株。

另據明報報導，上月澳門被用作隔離酒店的金皇冠中國大酒店出現輸入個案，其後傳染酒店保安，引起爆發。澳門政府昨日宣布已連續11天無新增有社區傳播風險的新冠病例，經評估後，公布19日解除關閉部分娛樂場所，包括戲院、劇院、室內遊樂場、酒吧等。