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去年七一遊行 民主派7人判半年至一年

香港新聞組／香港17日電
去年七一遊行未經批准集結案16日有7名民主派判刑，暫准保釋的被告鄧世禮（左）及曾健成（中）在判刑前拉起「和平示威無罪」橫額。右為社民連主席陳寶瑩。（Getty Images）
去年七一遊行未經批准集結案16日有7名民主派判刑，暫准保釋的被告鄧世禮（左）及曾健成（中）在判刑前拉起「和平示威無罪」橫額。右為社民連主席陳寶瑩。（Getty Images）

民陣前召集人陳皓桓、民主黨前主席胡志偉及梁國雄等七人，涉組織及煽惑他人參與去年七一遊行，早前承認煽惑他人明知而參與未經批准集結等三罪，16日在區域法院判囚半年至一年不等，原在囚的陳皓桓、朱凱廸及梁國雄須加監一至三個月。

法官游德康表示，雖然遊行長約4至14分鐘，但只因警方及時到場執法，爆發暴力的風險仍存在。法官以監禁15個月作為「明知而參與未經批准集結」量刑起點，為近年同罪最高。

香港01報導，七名認罪的被告為陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄和鄧世禮。陳榮泰不認罪，排期明年6月開審。

首4名被告各承認一項明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行；另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮等六人，亦承認舉行一個屬未經批准的集結的公眾遊行等兩項罪名。至於他們被控明知而參與未經批准集結罪，則獲准存檔法庭，不作起訴。

各人刑期如下：陳皓桓12個月（其中3個月和之前刑期分期執行），連同其他刑罰，總刑期21個月；曾健成10個月；徐子見6個月；胡志偉10個月；朱凱廸6個月（其中2個月和之前刑期分期執行），連同其他刑期，總刑期8個月；梁國雄8個月（其中1個月和之前刑期分期執行），連同其他刑期，總刑期23個月；鄧世禮6個月。同案只有被告陳榮泰不認罪，他被控一項明知而參與未經批准集結罪，案件押後至明年6月27日開審，預計需時4天。

法官判刑時指，陳皓桓在案中屬領導角色，並且是組織的發言人，他在去年6月30日記者會中多次發言，而當日多人的發言，明顯是要煽動更多人參與遊行。

明報報導，社民連主席、梁國雄太太陳寶瑩聞判後在庭外稱量刑起點過高，批評政府以嚴刑峻法剝奪市民基本權利。陳寶瑩又批評，無案底被告參與有關遊行亦須判囚6個月是過重，強調當日遊行和平且歷時短，表示不會輕易放棄「基本法」賦予的權利，冀港人繼續堅持。

報導說，曾健成眼見不少同類案件已審結，在判刑前稱並無奢望，已有心理準備入獄，被控判監或已成民主派的「日常」。他早已請親友準備他鍾情的笑話書及畫具，冀在獄中畫出「獅子山系列」，勉勵港人「堅持才有希望」。另外，本周踏入59歲的胡志偉，昨起由還押轉為囚禁，將不可與太太每天見面，但當獲太太當庭祝福「生日快樂呀！」隨即笑逐顏開。

遊行 民主黨 香港

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