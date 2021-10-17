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港大移國殤之柱 美律師事務所撤代理

香港新聞組／香港17日電
港大要求「國殤之柱」遷離，引起國際關注。（歐新社）
港大要求「國殤之柱」遷離，引起國際關注。（歐新社）

港大為「國殤之柱」畫下遷離死線已過，校方未有採取行動，但事件引起國際媒體關注，近30個非政府組織、及外國政界向外資美國律師行孖士打施壓，孖士打表示，不再代表校方要求移除這尊雕像。

香港01報導，全國政協副主席梁振英昨天批評，孖士打是「在美國人的政治壓力下跪低」，以政治凌駕法律專業，呼籲大學及中資客戶抵制孖士打。

總部在芝加哥的跨國律師事務所孖士打，曾在美國經手問責警察與其他人權爭議的案件。孖士打與港大簽訂合約，尋求移除「國殤之柱」雕像，這使公司成為關注焦點之一。

華盛頓郵報報導，孖士打上周致函目前已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會前領袖，並說雕像必須在13日下午5時前拆除。香港市民支援愛國民主運動聯合會於1997年永久租借這尊雕像。超過24個非營利組織上周敦促孖士打停止代理香港大學，這家律師事務所也面臨來自美國國會議員的施壓。

孖士打隨後發表聲明說：「今後針對這項爭議，孖士打將不再代表長久以來的客戶香港大學，我們沒有進一步的評論。」

另據明報報導，在「國殤之柱」隨時被移除的陰霾下，近日不少人到港大拍攝，陳先生（化名）昨午帶14歲兒子在國殤之柱下留影，他自稱是當年北京六四運動參加者，當時大學畢業，在天安門廣場參與學生運動，陳先生現已移居香港。

報導說，細心記錄國殤之柱的還有李先生（化名），約30年前於港大畢業的他笑言怕有一天患上「老人癡呆症」，忘記國殤之柱的細節，近日前後花三天到港大為雕像留影。作為港大舊生，他說對港大是次舉動並不是太失望，「新校長走進港大的第一日，已預計他會這樣，只是沒想到這一天來得這麼快」。

香港 美國 警察

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