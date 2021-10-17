前「亞洲樓王」海航天匯法拍 4011萬成交賠3成

西半山天匯（左）曾有「亞洲樓王」之稱，分層單位成交呎價逾10萬港元。（取材自美聯物業）

五年前在港「瘋狂搶地」的海航集團，其集團董事長陳峰上月遭警方拘留。而他5年前購入的前「亞洲樓王」西半山天匯高層複式單位，今年4月淪為銀主盤（法拍屋，指遭法院強制執行拍賣 的房屋）後，近日終物色到新買家。最終單位以3.12億港元（約4011.7萬美元）易手，較陳峰5年前購入時大幅貶值近3成，相差1.2億港元（約1543美元）。

香港 01報導，西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，實用面積4664平方呎，享維港全海景，全屋附有豪華裝修，原則為五房五套間隔，現改為四房四套附設多用途平台設計，客廳樓底近7米高。據代理透露，單位最近以3.128億元易手，實用呎價達6.9萬元。

翻查土地註冊處資料，上述單位原由兆鴻有限公司（Billion Able Corporation Limited）持有，於2015年以逾4.33億港元（約5566.9萬美元）購入，當時成交呎價高達9萬2857港元。該公司董事為陳峰，即為海航集團董事長。

資料顯示，上述複式單位在2019年6月份曾被抵押，向一間財務公司借款1.8億港元，同年7月份又向另一公司承造二按，涉及約7000萬港元。單位在今年4月份正式被專門從事清盤工作 的會計師接管。

據報導，西半山天匯樓高33層，提供66伙，曾享有「亞洲樓王」的稱號，屋苑個別單位曾以每呎10.5萬港元創下當時亞洲分層住宅的呎價新高。