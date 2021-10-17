富商黃向墨入香港「選委會」 澳媒：北京給獎勵

富商黃向墨9月當選成為香港 「選舉委員會」成員；對此有澳洲 媒體指出，這是中國 獎勵黃向墨的方式。

中央社報導黃向墨（又名Changran Huang，黃暢然）是澳洲爭議性人物；自從2019年2月有關他遭澳洲撤銷其永久居留簽證的消息曝光後，引起當地媒體大幅報導；報導焦點包括澳洲安全情報組織（ASIO）指他是中國干預澳洲政治的代理人。

另外在2019年11月，聲稱曾經是「共諜」並且向澳洲政府投誠的王立強，也爆料指黃向墨曾於2015年飛抵台灣執行統戰任務，並且在台商牽線下與台灣政治人物會面。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）及墨爾本世紀報（The Age）16日刊登的同一篇報導指出，黃向墨獲選為香港「選舉委員會」成員，顯示他與中國共產黨關係密切，並且曾涉及中國干預外國的政治任務。

香港「選舉委員會」，是由1500人組成。按照2021年3月底中國人大通過「完善香港選舉制度的決定」提到，「選舉委員會」的產生方式，是由7891名被政府認可合資格的「選民」，即全香港人口的3%，投票決定。

至於「選舉委員會」的功能，則是決定香港特別行政區行政長官（特首）、港區人大代表，以及接近半數香港立法會議席人選。

雪梨晨驅報及世紀報報導，香港「選舉委員會」是中國持續打壓香港爭取民主的「強權組織」；其成員必須通過中國安全部門審查，在政治立場上必須為親北京人士。

報導指出，黃向墨因為被指擔任中國代理人，而遭澳洲政府禁止入境；他於今年9月獲選加入香港「選舉委員會」，反映出中國給了他獎勵。

報導提到，在黃向墨的永久居留簽證尚未被撤銷前，他曾經向澳洲工黨（Labor）和自由黨國家黨盟（Coalition）提供政治捐獻，金額至少高達澳幣270萬元。

報導又提到，澳洲稅局於2019年向法院提告，要求追討黃向墨積欠稅款、罰款和利息共超過澳幣1.4億元。另外，黃向墨曾經是雪梨皇冠賭場（Crown）常客，曾經在1年內累積賭金高達澳幣8億元。

報導還提到，在2014年澳、中達成自由貿易協定之前，黃向墨曾經捐出澳幣10萬元，提供時任澳洲貿易部長羅布（Andrew Robb）用作競選經費。黃向墨聲稱曾經針對自由貿易協定的議題，向羅布提供建議。