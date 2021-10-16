俄領館人員初確變種病毒 香港嘉亨灣封檢

香港15日新增一宗新冠肺炎初步確診病例，涉及一名俄羅斯駐港總領事館人員，患者在香港所居住的西灣河嘉亨灣第一座當晚被列為受限區域。（中新社）

一名55歲俄羅斯駐港總領事館人員昨日初步確診帶有L452R變種病毒 ，其居住的西灣河嘉亨灣第1座昨晚7時起圍封強檢。另外，香港 昨日新增九宗輸入確診個案，三個地方納入強檢，而加拿大航空客機因早前有乘客確診及違反防疫 規例，未來兩周將禁止由溫哥華抵港。

大公報報導，初步確診的55歲患者於8月22日離港前往俄羅斯，本月5日由俄羅斯經芬蘭，乘搭AY101航班返抵香港。抵港時於機場抽取的樣本結果呈陰性，後續按照規定居家隔離並定期檢測，本周四提交的樣本Ct值約為15至16，顯示病毒量高，初步確認帶有L452R變種病毒，沒有病徵。

該患者在6月及7月曾於香港接種兩劑科興疫苗，抵港後一直留於家中。為審慎起見，港府圍封病人居住的西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，目標今早7時完成對所有受檢人士的檢測。

香港昨日新增9宗輸入確診個案，涉及七女兩男，年齡介乎3至68歲，其中8宗感染變種病毒，其餘一宗結果待定。個案涉及的銅鑼灣雋琚、尖沙咀漢口中心C座及大埔天賦海灣3期海鑽10座須於今日接受強檢。

衞生署同時宣布，由於加拿大航空在10月13日由溫哥華抵港的AC007航班有一名乘客抵港後確診，以及有一名乘客未能符合防疫規例條件，今日起至10月29日，將禁止加拿大航空客機由溫哥華抵港。

另外，勞工及福利局局長羅致光表示，港府會適時增加外傭檢疫名額，但視乎疫情進展，以及酒店是否符合要求等。他強調，外傭輸入的速度與通關問題相連，任何防疫措施如讓人感覺不能嚴守外防輸入，都不能通關，外傭輸入政策要非常謹慎。