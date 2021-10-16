港特首：北部都會區選址無得揀 未來人口多遷新界北

林鄭月娥施政報告，提出將香港北部建設成為宜居宜業宜遊的都會區。圖為與深圳高樓大廈形成鮮明對比的香港新界北。 （中新社）

香港 特首林鄭月娥 在新一份施政報告中提及發展新界北都會區，她昨天在廣州接受內地傳媒南方Plus訪問時提到，構思在新界北興建新市鎮「其實無得揀（沒得選擇）」，因為香港的市區已發展得「七七八八」，即使她不在施政報告提及有關計畫，未來十幾年的人口遷移，都會集中向新界北發展。

綜合香港媒體報導，林鄭月娥：「因為沒有選擇，香港(面積)有1100平方公里，但因為我們的地理環境很多山，我們也很喜愛我們的山和郊野公園，歷史上我們都在近南邊發展。因為香港島，然後九龍、新界，市區已經發展得差不多，除非做舊區更新，否則沒有新的土地，即使沒有提出北部大發展的策略，我們未來十幾年的人口遷移，其實都是往新界北部方向發展。」

第130屆廣交會昨在廣州開幕，行政長官林鄭月娥接受內地傳媒訪問時表示，香港經濟發展融入國家發展大局，要以粵港合作為基礎。明報報導，她首次提到，香港與深圳已成立19個「專班」（即焦點小組），部分是為北部都會區做「鋪墊」工作 ，未來亦可能會調整。

據報導，林鄭稱，香港經濟發展融入國家發展大局，要以粵港合作為基礎。她亦提到「北部都會區」，稱新界北部不應只被視為滿足居住需求的土地，應成為另一個綜合都會，又說香港未來十幾年人口遷移都會向新界北部方向發展。