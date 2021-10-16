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國殤之柱被逼遷 丹麥向北京表關注 理大民主女神像消失

香港新聞組／香港16日電
大學生今年六四在香港大學清洗「國殤之柱」。（路透）
大學生今年六四在香港大學清洗「國殤之柱」。（路透）

「國殤之柱」丹麥創作人高志活12日透過委聘律師阻止港大的移除行動，至昨日事件由法律層面提升至外交層面，丹麥外相科弗德（Jeppe Kofoed）發聲明指，一直對香港事態發展表達深切關注，而丹麥政府已向北京提出此事，強調以藝術等方式和平表達意見的自由是基本人權。

明報報導，此外，自從孖士打律師行代表港大向支聯會發信，要求移走國殤之柱後，引來國際性抨擊。華盛頓郵報昨晚報導，向支聯會發信的孖士打律師事務所，已聲明表示不再代表港大。

據報導，港大早前要求支聯會於13日下午前移走國殤之柱，限期屆滿後，校方至昨晚未採取進一步行動。國殤之柱創作人高志活昨晚表示，收到丹麥外相科弗德就事件發表的聲明，並向傳媒發放丹麥語原文聲明，以及英語翻譯。科弗德在聲明表示，和平表達意見的自由，包括通過言論、藝術等途徑，是所有人的基本權利，香港亦如是。他說，丹麥政府無法決定其他國家的大學選擇展示哪些藝術品，但他認為，對表達和藝術自由保持警惕是非常重要。

報導稱，除了國殤之柱，外界亦關注位於其他大學的民主女神像及雕塑的命運。香港01昨報導稱，位於理大學生會所在的邵逸夫樓的民主女神像近日消失。 

報導引述理大學生會外務副會長張心怡昨午稱，因為民主女神像「有裂痕、污糟」，需要修補，故學生會約於前日收起處理。她說，民主女神像仍在邵逸夫樓內，學生會計劃昨日或今日將民女放回原址。被問校方是否曾給予壓力，要求移走民主女神像，張心怡稱有聽聞風聲，但稱校方未作出正式要求。

報導指出，由美籍華裔雕塑家陳維明製作的民主女神像，現安置在中大，他另一刻畫天安門屠殺的浮雕作品則落戶嶺大。支聯會曾把民主女神像捐到城大、浸大及理大。理大本來有兩座民女像，原放在邵逸夫樓，其中一座於2019年反修例示威後丟失。對於有傳理大民主女神像消失，支聯會清盤人蔡耀昌表示需時了解，暫時不知道實際情況。

香港 雕塑 北京

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