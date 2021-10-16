新聞評論／江迅送醫突逝 引爆香港醫改

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 的公立醫院，近日怪事連連，先是一間醫院女醫師離奇在院內自殺，引發一起醫療事故的院內之爭；緊接著是名記者江迅在另一間醫院不明原因突逝，引動更廣範圍的輿論反彈，一場醫改風波，恐就此掀動。

香港博愛醫院麻醉科關姓女醫師，日前在院內留醫期間自殺身亡。女醫師在遺書中提及，有醫師在一宗手術中出錯，引致病人最終在手術室內死亡，她對病人失救感到自責，又直指病人失救是涉及醫院管理失誤。事件轟動一時，香港醫院管理局主席范鴻齡15日表示，局方會跟進個案，已經報案及知會死因裁判庭，如果將來死因裁判官決定召開聆訊，所有證供及資料都會公開，事件一定可以查到水落石出。

一波未平，一波又起。香港名記者江迅日前突然在醫院離世，可能引動更大的風波。江迅是香港亞洲周刊副總編，同時可以算是香港最高齡的現職新聞從業員，江迅還是中港台三地知名的作家，年年的香港書展，江迅是低調的操盤手。

10日晚，江迅突發燒和全身痛緊急送院，在仁濟醫院急症室觀察一夜，第二天醫師說無事要求病人回到家。回家當晚即離院七小時，江迅病情再發作，嚴重抽搐加全身疼痛，再度緊急送院。據家人說，一連兩天，江迅一直在病床慘叫，未得醫師診療，最後於13日下午2時7分突逝。

江迅在香港是新聞和文化兩界名人，他病逝的消息在香港廣傳，香港明報、大公報和文匯報都有相當篇幅報導，特別提到其失醫（見不著醫師）突逝之情。而消息傳到大陸，大陸作家章詒和、方芳、九丹，影劇和出版界名人張曉波、宋強等人均撰文追憶與江迅的友情，又關注和憤怒其失醫病逝的原因，要求追查。

這一事件連日在香港發酵。江迅的遺孀周芝鳳致信香港醫院管理局主席和總裁、港府衛生署長和食衛局長，向醫管局和衛生署提出追查的要求，希望有關部門即時跟進。

與之同時，15日有立法會議員要求跟進事件，另一批知名人士，包括大學教授、律師等界別人士，連署一封致特首林鄭月娥 的信，要求港府最高層介入，徹查事件，同時據之展開香港醫界體制的全線改革。