港公校新聘教師明年起須考基本法 擬加入國安法內容

明年9月起官津中小學新聘教師須通過基本法測試，教育局長楊潤雄（前右）15日稱不排除會將考核擴展至直資學校及幼稚園教師。（中通社資料照片）

香港 當局為強化「愛國者治港」方針，昨天宣布將規定公立學校 教師必須通過基本法測試，而公務員的基本法考試也可能加入國安法內容。

綜合媒體報導，香港教育局 局長楊潤雄昨天說，由下學年（明年）起，局方將會要求所有公立學校只可聘用已經通過基本法測試的新教師。

另外，香港公務員事務局局長聶德權表示，今年8月起，已要求公務員應徵者必須在基本法測試中及格，現正考慮在這項測試中增加國安法內容。他強調，公務員對於「一國兩制」和基本法的認識很重要，同時也要有國家安全意識，自覺維護國家安全。

另據明報報導，下學年起官津中小學新聘教師須通過基本法測試，楊潤雄昨稱，不排除擴展至直資學校及幼稚園教師，考核內容並考慮加入港區國安法。有幼稚園校長認為做法合理，可確保教師不會教授錯誤資料，直資學校議會則關注外籍教師及代課教師需否應考。

據報導，施政報告提出官津中小學新聘教師須通過基本法測試，除新入職教師，下學年起轉校任教的教師獲聘前須通過測試。楊潤雄昨在港台「千禧年代」稱，過去一段時間社會有聲音要求學校須做好國民及國安教育，當局期望教師對基本法有一定認識，故加入基本法測試，合格門檻料與公務員基本法測試相若。

報導稱，被問會否將基本法考核擴展至直資學校、國際學校及幼稚園教師，他說第一步先在津校推行，津校每年有千多二千名新聘教師，「下一步不排除繼續做下去」，包括直資學校、幼稚園教師。

報導指出，港府明年6月起將國安法納入招聘公務員考核範圍。被問會否要求中小學教師接受國安法考核，楊潤雄稱會考慮，一直有與公務員事務局討論，長遠最好是教師與公務員兩個考試互通，令大家毋須太多考試。他說會檢視公務員事務局明年推出國安法考核情况，「我們可能都會跟」。