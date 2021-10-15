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國殤之柱求完整 擬歐美展出 創作者批港大羞恥

香港新聞組／香港15日電
丹麥雕塑家高志活有意把目前豎立在香港大學的「國殤之柱」雕塑移至歐洲展出。(歐新社)
丹麥雕塑家高志活有意把目前豎立在香港大學的「國殤之柱」雕塑移至歐洲展出。(歐新社)

香港大學要求支聯會移走「國殤之柱」的限期13日午屆滿，「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活表示，正向校方爭取時間，將它完整地移離香港。據了解，他計畫將「國殤之柱」移到歐美展出，又批評港大要求移走是羞恥的事。

綜合媒體報導，高志活創作「國殤之柱」後，與支聯會合作，把它從歐洲送到香港，其後支聯會與港大學生會合作，於1998年把它豎立在港大校內，以悼念「六四」事件死難者。

高志活早前公開表示，他是雕塑的擁有人，已委託香港律師向港大發信，要求就事件召開聆訊，並希望「國殤之柱」在不受任何破壞的情況下移離香港。

高志活接受「有線新聞」訪問稱，大學一般主張自由、學術討論，對於港大要求移走紀念六四的雕塑，他認為這是羞恥的事。他說，如果大學不想擺放「國殤之柱」，他們需要幾個月時間去準備移走。他重申，希望將「國殤之柱」留在香港，但不肯定是否可以繼續留下，稱雕塑或許基於「港區國安法」而不能留在香港或被視為違反國安法。

被問「國殤之柱」的下一站，高志活透露可能是美國或歐洲。他又說一旦雕塑被破壞，希望大家盡力收集碎片，認為這有象徵意義，甚至可用來創作新的雕塑。他認為社會討論有助守護公眾對天安門事件的記憶，又認為若雕塑被破壞是極之殘酷的事，中國不應這樣做。他並表示不會放棄再創作新的「國殤之柱」。

港大要求支聯會移除校內「國殤之柱」的期限13日已過，但支聯會及港大至今沒有採取行動。

雕塑 香港 六四

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