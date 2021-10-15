我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

聯國促港廢國安法 律政司駁合法行使

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

針對聯合國人權理事會特別報告員就港區國安法發表的聲明，香港律政司反駁指出，制定國安法是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法。

綜合媒體報導，聯合國人權理事會4名特別報告員日前發表聲明，對香港市民支援愛國民主運動聯合會前副主席鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪深表關切，又指港區國安法不符國際法及中國人權義務，敦促港府立即廢除國安法。

香港律政司前晚對此發表聲明反駁，強調制定國安法既符合國際上維護國家安全的做法，也令香港的法律制度和法治維持堅穩，社會恢復法治和秩序，並讓香港居民可以在一個安全、平和的環境享受權利和自由。

律政司指出，「港區國安法明確指出，香港應當依法保護居民根據基本法、公民權利和政治權利國際公約以及經濟、社會與文化權利的國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。但有關權利和自由並非絕對，公約訂明可在有必要保障包括國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法律規定對部分權利和自由作出限制。」

律政司並強調，檢控人員必定按照港區國安法和香香港本地法律處理危害國家安全犯罪案件，法官在處理涉及港區國安法的案件時，都是獨立公正地履行司法職務，不受任何干涉。

香港 港區國安法 聯合國

上一則

曾創造經典… 「京圈文化」離現實太遠 終變得落寞

下一則

港人爆移民潮 勞工及福利局局長：去年返港多過離港

延伸閱讀

美媒社論 籲美國表態不容中國侵略台灣

美媒社論 籲美國表態不容中國侵略台灣
香港將把國安法納入招聘公務員考核範圍

香港將把國安法納入招聘公務員考核範圍
國安法罩頂 港雙十活動消失 中大民主牆貼滿孫中山肖像

國安法罩頂 港雙十活動消失 中大民主牆貼滿孫中山肖像
香港支聯會大會表決 41：4宣布解散

香港支聯會大會表決 41：4宣布解散

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆