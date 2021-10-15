我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

亞洲週刊副總編猝逝 妻稱主診醫生「失蹤」12小時

香港新聞組／香港15日電

著名作家、亞洲週刊副總編輯江迅13日在仁濟醫院離世，享年74歲；江迅的太太質疑院方耽誤救治。

綜合媒體報導，江迅曾先後在周日（10日）及周一（11日）入院求醫，周一情况急轉直下，13日搶救無效死亡。江的家人不滿院方在江第一次入院時，沒有查明病因就要求病人出院，院方至今仍未能交代死亡原因，表明保留追究法律責任權利。

江太表示，無法接受丈夫突然死亡，對整個治療感到非常憤怒及疑惑。她說，丈夫於周日晚上10時30分因發燒送往急症室，翌日下午院方指他已退燒可出院，「可是出院後的當晚11時30分，丈夫又突然高燒，顫抖，不斷喊說全身疼痛，我再把他緊急送往仁濟醫院」。

江太透露丈夫13日凌晨1時許，因無法自行呼吸需插喉救治，早上8時許情况轉危急，下午2時07分去世。她不滿第二次住院時丈夫感疼痛，她曾多次按鐘請求醫護探視救治，但12個小時後主診醫生才出現，她認為院方耽誤了最佳治療時機。

江太昨日出示丈夫臨終前24小時的對話紀錄，顯示江迅入院後承受「痛不欲生」的苦楚，向醫護求助不果，遂透過通訊程式向家人求救，但因疫情家屬探訪被拒諸門外，江迅受痛楚折騰逾24小時後撒手人寰。江太質疑，主診醫生在颱風前「失蹤」12小時，院方對病人病情急轉直下不聞不問。

亞洲週刊總編輯邱立本表示，江迅為人工作認真，人脈廣闊，曾多次獨家報導中國政治內幕，也曾多次深入北韓採訪，因此曾獲得2008年亞洲出版業協會「年度記者」殊榮。

疫情 北韓 中國

上一則

北大博導非「985」出身 學生竟嫌：師資不如中學

下一則

國殤之柱求完整 擬歐美展出 創作者批港大羞恥

延伸閱讀

紐約州醫護接種率達97% 州府將上訴宗教豁免准許令

紐約州醫護接種率達97% 州府將上訴宗教豁免准許令
強制醫護打疫苗 須准許宗教豁免

強制醫護打疫苗 須准許宗教豁免
醫護不足 維州關3地緊急護理服務

醫護不足 維州關3地緊急護理服務
「火神的眼淚」女星洪綺陽 51歲猝逝

「火神的眼淚」女星洪綺陽 51歲猝逝

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆