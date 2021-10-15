亞洲週刊副總編猝逝 妻稱主診醫生「失蹤」12小時

著名作家、亞洲週刊副總編輯江迅13日在仁濟醫院離世，享年74歲；江迅的太太質疑院方耽誤救治。

綜合媒體報導，江迅曾先後在周日（10日）及周一（11日）入院求醫，周一情况急轉直下，13日搶救無效死亡。江的家人不滿院方在江第一次入院時，沒有查明病因就要求病人出院，院方至今仍未能交代死亡原因，表明保留追究法律責任權利。

江太表示，無法接受丈夫突然死亡，對整個治療感到非常憤怒及疑惑。她說，丈夫於周日晚上10時30分因發燒送往急症室，翌日下午院方指他已退燒可出院，「可是出院後的當晚11時30分，丈夫又突然高燒，顫抖，不斷喊說全身疼痛，我再把他緊急送往仁濟醫院」。

江太透露丈夫13日凌晨1時許，因無法自行呼吸需插喉救治，早上8時許情况轉危急，下午2時07分去世。她不滿第二次住院時丈夫感疼痛，她曾多次按鐘請求醫護探視救治，但12個小時後主診醫生才出現，她認為院方耽誤了最佳治療時機。

江太昨日出示丈夫臨終前24小時的對話紀錄，顯示江迅入院後承受「痛不欲生」的苦楚，向醫護求助不果，遂透過通訊程式向家人求救，但因疫情 家屬探訪被拒諸門外，江迅受痛楚折騰逾24小時後撒手人寰。江太質疑，主診醫生在颱風前「失蹤」12小時，院方對病人病情急轉直下不聞不問。

亞洲週刊總編輯邱立本表示，江迅為人工作認真，人脈廣闊，曾多次獨家報導中國 政治內幕，也曾多次深入北韓 採訪，因此曾獲得2008年亞洲出版業協會「年度記者」殊榮。