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港人接種科興 專家：盡快打第三針 保護力56%→80.2%

香港新聞組／香港15日電
專家建議香港盡快開展打第三針。圖為香港特首林鄭月娥接種科興新冠疫苗。（Getty Images）
專家建議香港盡快開展打第三針。圖為香港特首林鄭月娥接種科興新冠疫苗。（Getty Images）

港府專家近日將開會商討港人是否需要接種第三劑新冠疫苗的問題，有專家呼籲，港人應盡快開展打第三針。

香港01報導，科興13日引述在智利的接種數據，指接種第三針科興後，對有症狀感染者的有效保護力從56%提高至80.2%。港大感染及傳染病中心總監何栢良14日在商台節目上表示，過往數據反映接種科興第二針後六個月，只有三分之一人檢驗出抗體，反映清楚需要接種第三針，而參考各地數據，第三針不論是接種原針或溝針均是安全。他指出，香港疫苗供應無問題，已設有預約接種系統，只要清晰介定第三針的接種群組類別，技術上無操作問題，應立即盡快開展打第三針。

據報導，何栢良在電台節目上表示，內地部分防疫措施處理不錯，參考科興及國藥疫苗接種安排，自9月初落實四類人士須接種第三針，包括邊防人員、免疫力低、60歲以上長者及離境人士。他說，當地人離境到比中國風險較高的地區需要打三針，相信策略與外防輸入有關，以防市民因免疫力不足，在外地中招，將病毒帶回國。他認為，專家小組可以參考內地做法，建議已打科興的這四類人士可打第三針。

另外，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時仍未知抗體水平達到多少才算「合格」，抗體水平未必愈多愈好，因為可能副作用會更高，建議早前兩針都接種科興疫苗的市民繼續選擇科興疫苗。

梁子超又引述智利的研究指出，在預防感染方面，兩劑科興的有效率是56%，加強劑打科興後會增至80%，即增 24個百分點，打復必泰則增至90%。不過在預防入院方面，兩劑科興的有效率是84%，加強劑打科興後會增至88%，打復必泰則增至87%。他指，反映在預防入院方面，第三針打兩款疫苗都差不多。

疫苗 香港 免疫力

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