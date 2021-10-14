外籍女報案 香港殺的士司機疑兇南丫島落網

涉殺害的士司機、身穿紅色上衣的蔡南生，13日晚黑布蒙頭、腰纏鐵鏈被押到南丫島榕樹灣碼頭，再押上水警輪帶走。(取材自臉書)

驚動全港的西環東邊街的士司機謀殺案，經約40小時的大搜捕，警方最終在熱心市民提供資料下，在南丫島一間士多外拘捕涉案疑犯。該名31歲混血兒男疑犯，由水警輪押返西灣河水警總部，再由警方重案組私家車押返警署扣查。

香港 01報導，疑犯被捕時身上沒有武器、沒有反抗，亦沒有表面傷痕。而探員隨後在士多附近草叢位置發現一個袋，內有一把刀鋒長9厘米的摺刀及一件防刺背心，暫未知是否與案有關。此外，亦在疑犯附近發現酒精類飲品。

取材自香港警察 臉書

另據明報報導，的士小巴商總會理事長周國強說，最快15日在的士業界發起為遇害司機韋劍雄的家屬籌款，目標籌募20萬元（港幣，下同，約2.5萬美元），現已有部分車行承諾捐款，已籌到約5萬元。

據報導，警方高度重視該宗謀殺案，動員不同單位全方位調查及蒐證。警方透過蒐集及分析情報，昨日調派刑偵人員到南丫島調查及搜捕，至昨晚約7時半，一名外籍女子報案，稱在南丫島榕樹灣後街一雜貨店內發現一名男子外貌與疑犯相似，警方隨即加派軍裝人員在島上搜捕，終在碼頭附近截獲疑犯，將他押回警署。

報導稱，警方昨較早時再發照片通緝「極度危險」的蔡南生。據了解，他居於西營盤第二街107至117號永豐樓低層一個單位，其單位外有一道鐵閘，內有兩戶。其毗鄰單位住戶稱未見過疑犯，形容該單位較少人出入。同層住戶許女士亦表示未見過蔡，但前日有大批警員登門調查，她稱該戶人租住單位已三至四年。

報導說，另一住戶郭太亦稱未見過蔡，但前日有警員調查，得悉疑犯住附近感害怕，日後會先看有無人出入才出門。另有住戶稱前日有警員逐家拍門及入屋搜查，引述警方稱擔心有兇徒匿藏單位內。

報導指出，混血男蔡南生在南非出生，報稱英國籍，持香港身分證。他曾在網上聲言欲效法美國 槍擊案，2019年10月被捕，警方在其住所檢獲兩把刀，其後因控方未能證實被告持刀作非法用途而撤控。