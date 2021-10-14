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殺女友嫌犯陳同佳遷離安全屋 想赴台自首

香港新聞組／香港14日電
香港警方已不再向台灣殺人案嫌犯陳同佳(中)提供安全屋。(路透資料照片)
香港警方已不再向台灣殺人案嫌犯陳同佳(中)提供安全屋。(路透資料照片)

引發香港反送中運動的導火線、2018年初涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳，在香港因洗黑錢罪出獄已近2年，港警原提供安全屋供其居住，昨日協助陳同佳的聖公會教省祕書長管浩鳴證實，陳同佳在6月時已離開安全屋，但未透露他的新住所，形容是一個「不會容易與市民接觸的地方」。

陳同佳2019年出獄以來，一直住在港警提供的安全屋內，被各界質疑是「花納稅人的錢包庇殺人疑犯」，對於陳同佳是否還住在安全屋的提問，鄧炳強不願透露，僅表示，基於行動原因，不能透露某人是否還住在安全屋。

明報報導，管浩鳴昨晚則說，警方經評估後，6月已取消對陳同佳的保護，陳同佳同月離開警方安全屋，暫不便透露他的新住處。陳同佳仍在香港，赴台自首意願亦不變，何時起行仍有待台灣方面批出簽證。

另據香港01報導稱，陳同佳在3個月前已離開安全屋，住的地方遠離市區，位處深山的地方，警方起初仍提供有限度人身保護，之後全面撤走。消息人士說，陳同佳也沒有返回啟德啟晴邨居住，以免媒體的追訪。現在與母親偶爾同住，一日三餐有安排，日常生活如上網、看電視不受限制，「自由度」比居於警方安全屋時高，身型比兩年前出獄時圓潤不少。

港警表示，因應事件性質及背景，或相關人士所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護。為確保行動的保安及機密性，相關安排不會公開。

香港 台灣 反送中

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