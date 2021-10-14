港大「國殤之柱」雕塑家：中國極端小氣 連6平米都不給

1997年6月3日，丹麥藝術家高志活（右）在香港維多利亞公園豎立「國殤之柱」的銅像，以紀念1989年6月在北京對民主學生運動的軍事鎮壓。(美聯社)

「國殤之柱」拆除與否恐成外交事件，對於香港 大學的舉動，創作人高志活表明，中國 政府極端小氣，不能留出6平方米。

高志活除了創作「國殤之柱」外，他本人一直是中國人權的關注者，也國際人權組織橙色運動發起人之一。

2008年4月30日，高志活接受香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）邀請到香港，擬聯同香港大學學生會和支聯會成員在香港大學黃克競樓平台將「國殤之柱」翻新並重漆成橙色，表達關注中國大陸的人權，不過被被入境處拒絕入境，原機遣返。

高志活2009年5月30日再赴香港，但遭以「不符合入境理由」為由被拒入境，與他同行的兩個兒子及攝影師則獲准入境，他的兩個兒子帶領隔日的紀念六四事件20周年大遊行 。

立場新聞報導，對於香港大學將拆「國殤之柱」，高志活指如果校方有計畫拆除，或褻瀆為紀念死者而豎立的紀念碑，「在所有標準上都是褻瀆」。他並指中國國土遼濶，占地9600多萬平方公里，中國政府卻不能留出6平方米來紀念在天安門廣場死去的學生，「這是一種極端小氣的表現」，高志活說，即使強大的共產黨，也必須有道德和倫理標準。