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在港住家附近遭野豬襲擊 歌手李玟母親右半身癱瘓

香港新聞組╱香港14日電
李玟（左）與媽媽感情相當好。（取材自微博）
李玟（左）與媽媽感情相當好。（取材自微博）

日前一名83歲老人在家附近散步時遭到野豬襲擊，導致多處骨折、右半邊癱瘓。據悉，這位老人是歌手李玟的母親。

據港媒報導，母親被襲擊一事，李玟的姊姊李思林證實，媽媽被攻擊後跌倒被送上救護車，檢查後發現一邊的手肘和骨盆撞碎，須接受手術。李思林心疼的說：「媽咪現在不能平躺，只能側睡，傷口痛，一星期以來瘦了好多。」她表示已聯絡相關單位盼正視野豬襲擊問題。

李玟小時候家中經濟不是太好，且她的爸爸在她還沒出生時就過世，媽媽母兼父職，獨自將三個女兒努力拉扯長大；今年7月李玟才和兩位姊姊準備麻將造型蛋糕，為媽媽慶祝83歲大壽，李玟也在微博發文，透露自己從小有個願望，就是可以讓媽媽享福，「媽媽對我們的愛，她的偉大都深深地在我腦海裡。媽媽我永遠會好好的照顧你。你養我小，我養你老。希望媽媽可以健康快樂，壽比南山，長命百歲。媽媽你永遠在我心裡是我最崇拜和最愛的人」。

香港近年經常有野豬出沒於市區，野豬不僅看到人不會閃避，甚至會追著人跑，讓居民非常困擾。日前網上流傳一段影片，多隻野豬深夜在馬路上追著一輛的士，的士離開，馬路上布滿不知是食物還是雜物，野豬們則在馬路上低頭吃東西。

據香港漁護署資料，野豬在香港十分常見且分布廣泛，較多在新界郊區出沒。一般來說，野豬行蹤隱祕，當受挑釁或受驚嚇後可能會作出攻擊行為，尤其是具領導地位的雄豬或帶有小豬的母豬。

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