香港將把國安法納入招聘公務員考核範圍

香港特區政府將把港版國安法納入招聘公務員考試的考核範圍。美聯社

為落實所謂「愛國者治港」，據中國 央視報導，香港 特區政府表示，預計明年會把港版國安法 ，納入招聘公務員考試的考核範圍。在此之前，港府已於8月將香港基本法的測試及格成績，列為公務員的入職條件。

央視報導，香港政府公務員事務局近日向立法會提交文件。文件提到，公務員事務局2021年8月將香港基本法測試及格成績列為入職條件，無論有關職位申請人在其他方面表現的評分如何，必須在香港基本法測試中取得及格成績，才會被考慮聘用。

與此同時，香港政府公務員事務局將檢查及更新，招聘公務員時的香港基本法測試考核內容，並把港版國安法納入考核範圍，使測試更切合有關職位要求，確保新聘公務員對香港基本法及香港國安法有基本的認識。

港府強調，政府已加強公務員對憲法、香港基本法及香港國安法的培訓，將建立更有系統的培訓架構，訂明各級人員必須參與的課程，加強公務員對國家發展及特區憲制秩序的認識。

在此之前，香港政府公務員事務局局長聶德權曾於5月中旬表示，2020至21年度，香港共有1,863名公務員辭職，較2019/20年度多近兩成。為填補人才流失，港府今年會招聘1萬名公務員。

另一方面，由於今年1月起，港府要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠香港特區，其後宣誓要求擴展至非公務員政府雇員。香港政府公務員事務局9月表示，截至8月底，有超過1.8萬名非公務員政府雇員已交回聲明，529名政府雇員未簽署宣誓聲明，絕大部分未簽聲明者已離職。