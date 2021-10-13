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田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

外籍男細故割頸殺的哥 港警：或藏武器

香港新聞組／香港13日電
警方正追緝一名兇徒，白皮膚、不排除是混血男子，年齡約30至35歲，身高1.8米。（圖：警方提供）
警方正追緝一名兇徒，白皮膚、不排除是混血男子，年齡約30至35歲，身高1.8米。（圖：警方提供）

西營盤發生出租車（香港稱「的士」）司機慘遭乘客殺害案件！一名通宵更的士司機，昨凌晨載乘一名外籍男乘客到東邊街與皇后大道西一間酒店對開，雙方疑因事發生爭執，司機遭利器割頸，血流如注跳車逃命，其後不支昏倒，送院搶救不治，疑兇則逃之夭夭，正被警方追緝。警方列作謀殺案處理，形容疑兇「相當暴力」，身上或藏有武器，呼籲市民小心。

大公報報導，警方現正追緝一名名叫蔡南生（Matthew）的外籍男子，年約30歲至35歲，身高1.8米，白皮膚黑髮，並發出一張疑兇的相片。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

慘遭殺害的士司機韋劍雄（48歲），駕駛的士十多年。事發昨凌晨5時許，韋載乘一名外籍男乘客，駛至東邊街與皇后大道西交界一間酒店外，其間雙方疑因事發生激烈爭執，混亂間韋遭對方以利器襲擊，並遭割頸，疑兇其後逃去無蹤。韋送院經搶救後證實不治，現場的士車身及街上石壆均遺下大攤血跡。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明表示，調查發現兇徒曾出入附近一間酒店，警方在案發現場附近一個天台發現一個背囊，內藏一個染血口罩及25厘米長菜刀。

死者家屬昨午接獲通知後到場拜祭，遺孀一度激動痛哭，要親友在旁安慰，死者胞姊表示死者十分顧家，是家庭經濟支柱，育有一子兩女，分別9歲、13歲及18歲，其中長女剛升讀中文大學會計系。

另據明報報導，據了解，蔡南生是在南非出生的混血兒。他涉在網上聲言欲效法美國槍擊案，於2019年10月被警方登門拘捕。東區法院同年12月審理該案，當時控方認為未能證實被告持刀作非法用途，被告當庭獲釋。

報導稱，庭上透露，其同住叔叔懷疑他有精神病，他曾被還押小欖精神病治療中心約兩星期，及後控方索取醫療報告，認為被告沒患精神病，只是想法較偏激。翻查蔡南生社交平台，他自稱軟件開發員，並自稱是被「腦部控制」的受害人，聲稱被人以科技遠端控制大腦。

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