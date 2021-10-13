港1周2颱 超市貨架搶空 跨境檢疫大塞車 食品供應緊張

強烈熱帶風暴「圓規」12日上午逐漸靠近香港，3號強風信號生效，有市民提前於街市及超市採購食材，做好應對措施。（中新社）

香港 一周內第二個強烈熱帶風暴「圓規」殺到，天文台昨天下午5時改掛8號風球（東北烈風或暴風信號），所有學校今天停課。港人聞訊不少街市超市都出現搶購潮，市民異口同聲呻貴。至於食品供應緊張原因，除了颱風影響收成外，運菜跨境貨車司機在文錦渡等候接受病毒檢測 大塞車也是主因。

強烈熱帶風暴「圓規」12日上午逐漸靠近香港，3號強風信號生效，圖為超市貨架多種食材被採購一空。（中新社）

文匯報報導，有運菜的跨境貨車司機表示，前晚得悉颱風消息，運菜訂單倍增，但文錦渡車龍遲遲未清空，司機過關及接受病毒檢測動輒12小時以上，影響供貨。有司機說：「我們已日以繼夜工作，但打晒蛇餅，想跑多一轉都唔得。」業界促請香港及內地政府盡快就恢復正常通關達成共識。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

昨日上午8號東北烈風或暴風信號未懸掛，街市、超市已出現搶購糧食的人潮。旺角街市有大批市民外出買餸「儲糧」，街市蔬菜售價即使較平日貴逾一倍，仍然十分搶手，部分菜檔未到中午貨架已經空空如也，一些超級市場的新鮮食物也被清空。市民搶購糧食與上周的另一颱風「獅子山」留下的陰影有關。

追查捱貴菜背後原因，多名運菜的跨境貨車司機指，香港一周內接連受兩颱風吹襲，香港本地及廣東省的農作物元氣大傷，源頭供應已緊張，再遇上市民提早搶購，菜販當晚向批發商加單訂菜，訂單增加近倍，但運輸業根本接不到單。

他指出，目前最棘手難題是司機要配合內地的防疫 措施，須在文錦渡輪候接受病毒檢測及與內地司機交接，但在運菜訂單倍增下，這一等動輒12小時以上，「大排長龍，我們已經日以繼夜工作，以前（疫情前）都可以在車廂裡睡睡，但現在規定我們必須落車留在帳篷裡等，外面是橫風橫雨，帳篷又漏水，每個帳篷30多名司機通宵苦等。」

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，逾九成跨境貨車司機接種兩劑新冠疫苗，且遵守三天一檢、三線一點等防疫措施，惟內地仍沒有放寬對貨車司機的防疫措施，「跨境司機收入微薄，但仍需要繳付300至600元不等的費用聘請內地司機與香港司機交接，交接後需要在文錦渡的驛站苦等，浪費不必要時間和金錢。」

香港天文台發布熱帶氣旋警告信號（簡稱風球），分為1號（戒備信號）、3號（強風信號）、8號（烈風或暴風信號）、9號（烈風或暴風風力增強信號）、10號（颶風信號）五種。