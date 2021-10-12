香港研究發行數位港幣 計劃明年中提出e-HKD可行性分析

香港金融管理局正積極研究發行數位港幣的可行性。Getty Images

香港 正積極研究發行數位港幣—「數碼港元」或「e-HKD」的可行性。香港金融管理局（金管局）日前發布零售層面數位港幣的技術白皮書：「e-HKD: A technical perspective」，並預計在明年中就技術及政策面因素提出數位港幣的初步想法。

金管局的新聞稿指出，除繼續及拓展與其他央行 的合作，研究批發層面央行數位貨幣 （CBDC）的跨境應用外，金管局也已展開研究，探討在香港發行零售層面央行數位貨幣的可行性。本月4日發布的前述這份白皮書，正是技術層面研究的部分成果。

白皮書以由金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心聯合研究的零售層面央行數位貨幣模型為基礎，探討潛在技術方案，以發行及分發零售層面央行數位貨幣。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，今年6月3日，「香港數字貨幣研究院」已正式成立。據悉，該研究院以央行數位貨幣為主要研究方向，致力於通過對數位貨幣發展進程、金融科技創新、國際數位貨幣發展等方面的研究，進一步推動香港數位貨幣的發展，提升香港的金融體系。

香港金管局4日發布的白皮書指出，任何r-CBDC（retail or general-purpose CBDC） 都有兩個要素，即CBDC本身（資產和支付工具本身）和允許CBDC轉移、用於支付的底層基礎設施。

香港金管局總裁余偉文表示，白皮書的發布標誌着金管局就「數碼港元」的技術探索邁出了第一步。

余偉文稱，從這項研究中獲得的知識，連同從其他央行數位貨幣研究項目汲取到的經驗，將有助於金管局進一步思考及探討「數碼港元」的技術設計。金管局也期待學術界和業界能提出意見及建議，以豐富金管局的觀點。