我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

默克新冠口服藥 恐要重演「窮國取得不易」困境

香港研究發行數位港幣 計劃明年中提出e-HKD可行性分析

記者林則宏／即時報導
香港金融管理局正積極研究發行數位港幣的可行性。Getty Images
香港金融管理局正積極研究發行數位港幣的可行性。Getty Images

香港正積極研究發行數位港幣—「數碼港元」或「e-HKD」的可行性。香港金融管理局（金管局）日前發布零售層面數位港幣的技術白皮書：「e-HKD: A technical perspective」，並預計在明年中就技術及政策面因素提出數位港幣的初步想法。

金管局的新聞稿指出，除繼續及拓展與其他央行的合作，研究批發層面央行數位貨幣（CBDC）的跨境應用外，金管局也已展開研究，探討在香港發行零售層面央行數位貨幣的可行性。本月4日發布的前述這份白皮書，正是技術層面研究的部分成果。

白皮書以由金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心聯合研究的零售層面央行數位貨幣模型為基礎，探討潛在技術方案，以發行及分發零售層面央行數位貨幣。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，今年6月3日，「香港數字貨幣研究院」已正式成立。據悉，該研究院以央行數位貨幣為主要研究方向，致力於通過對數位貨幣發展進程、金融科技創新、國際數位貨幣發展等方面的研究，進一步推動香港數位貨幣的發展，提升香港的金融體系。

香港金管局4日發布的白皮書指出，任何r-CBDC（retail or general-purpose CBDC） 都有兩個要素，即CBDC本身（資產和支付工具本身）和允許CBDC轉移、用於支付的底層基礎設施。

香港金管局總裁余偉文表示，白皮書的發布標誌着金管局就「數碼港元」的技術探索邁出了第一步。

余偉文稱，從這項研究中獲得的知識，連同從其他央行數位貨幣研究項目汲取到的經驗，將有助於金管局進一步思考及探討「數碼港元」的技術設計。金管局也期待學術界和業界能提出意見及建議，以豐富金管局的觀點。

貨幣 香港 央行

上一則

河北載51人大巴墜河 最後失聯者找到 共14人遇難

延伸閱讀

新聞評論／「港版雄安」橫空出世 現「躺平」疑雲

新聞評論／「港版雄安」橫空出世 現「躺平」疑雲
香港立法會選舉 民主黨無人報名參選 元老李華明擬退黨

香港立法會選舉 民主黨無人報名參選 元老李華明擬退黨

北京瞭望：「港版雄安」躺平疑雲

北京瞭望：「港版雄安」躺平疑雲
傳改赴港股IPO 中國「小紅書」回應

傳改赴港股IPO 中國「小紅書」回應

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品

紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品