新聞評論／「港版雄安」橫空出世 現「躺平」疑雲

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 深秋之季有熱帶風暴 甚為少有，那熱帶風暴取名「獅子山」，距離香港數百公里，而能發威逾20小時，包括倒塌棚架砸死人、多處巨樹倒下、公路水漫入公車、地鐵車廂滴水變「水舞間」，就更為少有。

香港人這兩天鬧爆香港天文台，還有人苦中作樂，說那事發地是「港版鄭州」。但風暴總會過去，在香港更熱鬧和會持續熱鬧的，是「港版雄安」，那來自香港特首剛公布的施政報告，長達3萬多字，港人記住講的是兩件事，一是要再來一個23條即國安本地立法，另一件是要建一個「北部都會區」。

所謂「北部都會區」，說來話長，除在施政報告中有大篇幅，港府還公布了一份70多頁的「北部都會區策略發展報告」，所以要簡單來說，這「北部都會區」的大致意思，在香港的新界北部，用20年時間，建出一個大約300平方公里（約3萬公頃）的「都會區」，其間除了將有創新科技等各種園區、還有金融中心和行政中心，當中將有住宅單位總數達92萬個，可容人口250萬人。當然為之還有一大堆基建工程，特別是通往深圳的多條鐵路多個新口岸。

香港年年有特首施政報告，今次跟過往不同，沒有太多反對意見，沒有特別的質疑聲音，那容易理解，香港已經沒有「反對派」以及「忠誠的反對派」，甚至建制派也應付差事地叫好數聲就完了，港府官員也少見出來護航。有人稱這一現象，是「港版躺平」。

出現「港版躺平」，是這「北部都會區」疑點太多，首先一個疑點，是其突如其來，別說港府沒有提前的風聲，連香港最高議政機構行政會議召集人陳智思，也公開說他在施政報告公布那天，第一天得知「北部都會區」這些計畫，尚未能完全吸收裡面的方案。

如以港府傳統來說，如此涉及範圍廣泛的計畫，各相關政策局要反覆討論，或徵求顧問報告，或作社會諮詢。是以傳聞也多，有人認為是北方直接派下報告要林鄭來念，也有人認為這是有人提交的「連任報告」。

第二個疑點，是報告沒有提這麼重大的發展規畫，要花多少錢，那錢又從何來。香港政府當然還有雄厚的儲備，但財政司長公開說儲備是防風險的，錢要另外去籌。香港目前正進行機場第三跑道擴建工程，加上新航空城要用近港幣2,000億元；林鄭月娥去年提出要建的「明日大嶼」人工島填海造地工程，更說花掉儲備也不夠。那新的北都規畫，據行家匡算要港幣上兆元，北京 中央還等著錢用，深圳最近也到香港來發債，別說都會區發展成本應算好帳了，有學者指未有具體規畫前，難以評估香港政府財政能否負擔得起。

而最大的疑雲是，凡為重大發展規畫，必有保有棄。這次北都規畫，占近三成香港土地面積，占香港約三分之一的現有人口，這已接近另建一個香港了，更值得關注的是，林鄭月娥說要把香港政府搬過去。而對作為國際金融中心象徵的香港中環，有人細數了一下，在3.4萬字施政報告中，提到了一次。

港府財政司長10日出來說，香港未來布局是「北創科、南金融」，意思是香港的金融中心維港都會區繼續發展，未來是雙中心布局。但在很大程度上，這有點像北京當局當年規畫的雄安新區，即作為北京的副都來建設，但現在情況和定位都有很大變化，何況香港跟北京有很大的不同，「港版雄安」如果是抄作業可能抄錯。

當然還有更現實的問題在。香港建制護航者的說法，指「北部都會區」是為融入大灣區。但規畫界的朋友說，最近去看大灣區，那邊正在「規畫大躍進」，以中央商務區或者說CBD而論，不計廣州、深圳和東莞三大城市，大灣區內在建或規畫要建的已有15個之多，地標級寫字樓群就更多了。另外還有多個「新城」，個個都規畫說要引進數十個「全球500強」企業，別說外資在撤退，就是500強們都來也不夠分了。在這種背景下，「港版雄安」橫空出世，別說深圳怎麼想、澳門怎麼想，大灣區那些兄弟城市怎麼想，是有趣的題目。