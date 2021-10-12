香港立法會選舉 民主黨無人報名參選 元老李華明擬退黨

民主黨就年底立法會換屆選舉的黨內甄選，提名期於11日傍晚截止，最終沒有收到任何黨員報名，意味該黨將缺席新一屆立法會選舉。圖為民主黨主席羅健熙於上月底見記者。（路透）

香港 立法會將有新一屆選舉，香港最大的泛民主派政黨民主黨 宣布，就今年底立法會換屆選舉的黨內甄選，提名 期已於11日傍晚6時截止，民主黨沒收到任何黨員提交報名表。這意味著爭持數月來的民主黨參選，畫上句號。

香港立法會換屆選舉，將於30日起接受提名，12月19日選舉，這場選舉原應去年舉行，港府以疫情理由押後。這也是全國人大常委會改變香港選舉制度後，首度立法會選舉，選舉辦法和人數都有變化，包括參選人要接受國安審查。

香港民主派會不會、應不應參加這場選舉，曾是爭議話題，而代表性指標集中在香港民主黨。連香港特首林鄭月娥也出言評論民主黨參選，稱若政黨不參政，就要質疑其存在價值，而政黨不再進入政治體制「有點奇怪」。

香港民主黨上月就是否派人參選立法會選舉，舉行特別會員大會，當日沒有決定，只授權中委會制訂一套提名機制。其後民主黨中委會上月底決定，有意參選者須獲參選選區支部20名黨員提名，並於其餘4區支部各獲5名黨員提名，即共須獲40黨員提名，然後再由會員大會決定。

民主黨發布詳情後，提供不足兩周時間供黨員報名，到昨晚6時截止，沒有收到任何黨員提交報名表格。

香港新聞組／香港12日電

明報報導，89民運工人領袖、民主黨韓東方只取得9個提名，最終無法成功報名。他表示對無人報名感失望但可理解，稱目前政治氣氛肅殺，政府動輒祭出港區國安法。羅健熙感謝韓東方的努力，形容他為堅信的價值盡力爭取黨友支持，「其懇切為民主黨和香港尋求出路的真誠，相信黨友都清晰看見」。

主張民主黨應參選的元老李華明表示，結果是意料之中，批評門檻過高，將思考會否退黨。李華明表示，高提名門檻阻撓黨員參選，希望中委會能提出未來的工作願景，若自己不被說服，會考慮退黨。他稱，如地區工作無議員領頭，官員不會理會政黨，形容建立地區據點、維持社區服務的想法「離地」。李自認因參選爭論成為黨內「異見分子」，意見不被尊重，留在黨也「沒什麼意思」。

積極考慮參選的新思維主席狄志遠表示，參選計畫不受民主黨決定影響，但對該黨決定感可惜，指民主黨放棄參選不利選舉氣氛，或影響投票率。