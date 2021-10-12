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「花樣年華」原始版 竟是張曼玉、梁朝偉仙人跳搭檔

記者陳宛茜／香港12日電
蘇富比以428.4萬港元拍出導演王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華—一剎那」，揭密「花樣年華」首天拍攝的最原始版本。圖為張曼玉。（圖：澤東電影提供）
蘇富比以428.4萬港元拍出導演王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華—一剎那」，揭密「花樣年華」首天拍攝的最原始版本。圖為張曼玉。（圖：澤東電影提供）

亞洲電影首個NFT（Non-Fungible Tokens，不可替代代幣衍生出的加密藝術）作品──導演王家衛創作的NFT「花樣年華─一剎那」，9日、10日於香港蘇富比現代藝術晚拍中拍出428.4萬港元（約55萬美元）的高價，是預估價的兩倍。更令人驚訝的蘇富比公布的完整NFT，揭密「花樣年華」首天拍攝的最原始版本中，梁朝偉張曼玉的愛情關係並非現今版本的若有似無，反而像舊情人組成的仙人跳搭檔。

另外，張國榮在「春光乍洩」穿著的黃皮衣亦以75.6萬港元（約9.7萬美元）賣出。「澤東庫藏」30件拍賣品，「一橫一直」直版海報底價20萬，競投激烈，最終以52.92萬港元（約6.8萬美元）成交。

張國榮於經典電影「春光乍洩」中穿著的黃色皮衣，以75.6萬港元賣出。（圖：蘇富比...
張國榮於經典電影「春光乍洩」中穿著的黃色皮衣，以75.6萬港元賣出。（圖：蘇富比提供）

「花樣年華」是王家衛執導的華人愛情經典電影，獲選為「最佳華語片一百部」。今年掀起加密藝術熱，王家衛受蘇富比之邀創作NFT作品「花樣年華─一剎那」，是王家衛從1999年2月13日「花樣年華」開拍首日的毛片中剪接而成。他為此撰文自述心路歷程，認為將這意義非凡的一天以嶄新形式保存展示，「在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。」

觀眾所熟知的「花樣年華」電影中，報館編輯周慕雲與妻子搬進唐樓，蘇麗珍和丈夫也在差不多時間搬入。兩人發覺彼此的配偶有婚外情，兩人亦產生了若有似無、無法言說的微妙感情。

然而在「花樣年華—一剎那」NFT，梁朝偉是帶著邪氣的「阿雄」。他戴墨鏡留小鬍子、穿花俏的千鳥紋西裝外套，說話流裡流氣。張曼玉依然穿著迷人的旗袍，但談吐之間工於心計，眉宇之間風騷多於典雅。

從對話中可知，張曼玉身邊已有另一名男人「老王」，卻懷疑她出軌。張曼玉打算設局敲詐他，希望梁朝偉也參加。影片末尾張曼玉對梁朝偉說，那時離開他是為了錢，「現在我知道什麼叫愛情了，今晚來我家吧。」最後的鏡頭定格在一根菸飄出的迷離煙霧之中，還是非常的「王家衛」。

張曼玉 NFT 梁朝偉

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