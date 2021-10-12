香港中小學、幼兒園明年起須升五星紅旗、唱國歌

明年1月1日開始，香港中小學須於每個上課日、元旦日、香港特區成立紀念日和十一國慶日升掛國旗；學校必須每周舉行一次升國旗儀式，升國旗儀式中須奏唱國歌。（中通社）

香港當局為強化港人的愛國觀念，規定自明年起，本地的中小學及幼兒園必須定期升起五星紅旗。

教育局 昨天公布，2021年國旗及國徽（修訂）條例已於上周刊憲生效，局方為此向所有中小學（包括特殊學校）和幼兒園發出相關指引，把國旗和國徽納入中小學教育。

教育局發言人說，國旗、國徽及國歌是國家的象徵和標誌，所有公民必須予以尊重；培養學生對國民身分的認同，是中小學教育的其中一個重要學習宗旨，也是學校教育應有之責。

明年1月1日開始，香港中小學須於每個上課日、元旦日、香港特區成立紀念日和十一國慶日升掛國旗；學校必須每周舉行一次升國旗儀式，升國旗儀式中須奏唱國歌。（中通社）

根據指引，自明年1月1日起，所有中小學必須於每個上課日及元旦、特別行政區成立紀念日和十一「國慶」升掛國旗。

此外，各校必須每周舉行一次升國旗儀式，升國旗時須奏唱國歌。幼稚園則應在其校舍條件許可下，盡可能參照中小學的規定。

教育局並建議各校在重要日子比如畢業禮、運動會等，舉行升國旗儀式。

文匯報報導，至於專上院校方面，有關《條例》訂明專上院校須參照教育局局長向中小學發出的指示，處理有關每日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式的事宜。教育局昨日已致函相關院校，提醒院校在有關《條例》下的責任。

另據明報報導，當局稱若學校遇傳染病爆發等特殊情况，部分級別學生仍回校上課，校方應如常升掛國旗及每周舉行升旗禮；倘全校學生暫停上面授課，而學校開放並有職員工作，校方應安排升掛國旗。局方稱，疫下舉行升旗禮時應遵守《學校健康指引》，保持室內空氣流通，按場地面積限制參與人數等。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，顧及疫情 為免學生聚集，其校擬落實指引時在每周一次的升旗禮，安排學生在課室收看直播，至於七一、國慶日等「大日子」的升旗禮，則讓部分學生現場參與。張認為學校要平衡防疫 及不同活動，「防疫就什麼都不用做？」他稱學校可按平時辦活動、講座時的防疫標準安排升旗禮。