香港前特首董建華心臟開刀留醫 發言人：正康復休養

全國政協副主席、香港前特首董建華上月在醫院順利接受手術，現正在康復休養中。圖為他2月接種科興疫苗。（中通社）

據了解，現年84歲的全國政協副主席、香港 前特首董建華因心臟問題開刀，留醫瑪麗醫院。

董建華透過發言人回應指：「董建華先生上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此董先生現在醫院覆檢。董先生感謝各位傳媒朋友關心。」

董建華於1997年至2005年間擔任特首，是香港成立後首任特首，其於2005年3月以健康理由辭任。而外界相信，他是因為處理基本法第23條立法事宜受牽連而自動請辭的

董建華今月1日罕有缺席十一國慶升旗儀式及酒會。董建華當時透過發言人回應指，董身體不適，現正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動。董建華透過發言人祝願國家和香港繼續繁榮穩定，一國兩制行穩致遠，市民萬事順利。

董建華（中）3月兩會期間曾意外跌倒。（取材自香港電台）

今年3月，全國人大會議 開幕，會議結束後，眾人陸續離場，期間董建華意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起，事後特首林鄭月娥 、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場，料無大礙。董建華事後回覆傳媒查詢時，表示感謝大家關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下，指自己一切安好，着大家放心。