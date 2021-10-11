香港立法會換屆選舉民主黨甄選 韓東方出線機會小

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 立法會換屆選舉提名 期本月底展開，民主黨 早前制定黨內參選甄選機制，有意參選的黨員須在所屬地區支部取得20名會員提名，並在其餘4個地區支部各取得5名會員提名，今日下午6時截止報名。目前只有民主黨新界西支部成員、六四工運領袖韓東方向黨友表達參選意向，惟預料他取得足夠提名的機會甚低，估計民主黨最終毋須再召開會員大會決定是否派員參選。

香港01報導，韓東方表示，截至昨午5時，手執的提名票不足參選門檻的四分一（即少於10票），又說：「不過，我要做的是盡人事。既然當日企出來了，就要盡量爭取。」

民主黨上月底敲定黨內甄選機制，若截止提名前收到有效提名，中央委員會將召開會議，定出特別會員大會安排，並交由會員大會就有關參選提名作出決定。

本身是新界西支部成員的韓東方，有意爭取在新界西南選區代表民主黨出選，他早前向黨友發出電郵，列舉兩大支持民主黨出選立法會選舉的理據，尋求黨友提名和支持。韓東方昨表示，他手執的提名票不足所須門檻（40張提名票）的四分一，「我要做的是盡人事。既然當日企出來了，就要盡量爭取。」

韓東方坦言，倘最終無法取得足夠提名，也是他長期不參與民主黨活動的結果，「怪不得誰，所以，如果可以拿到四分一（提名），我就非常感謝啦。」

有多於一名反對參選的民主黨中人坦言，韓東方無法取得足夠提名，屬「最好的結果」，其中一名消息人士指，若韓東方取得足夠提名，民主黨便要召開特別會大決定是否支持韓參選，一旦否決，該黨或要冒上被批評「阻黨友參選」的法律風險，「如果否決佢（韓東方）參選，盧文端這個人又說要《國安法》『伺候』啦！」