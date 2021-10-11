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中聯辦官員頻落區 香港特首：很自然 非第2管治團隊

香港新聞組／香港11日電
中聯辦官員近日多次落區，中聯辦教育科技部副部長徐凱（中）10日出席香港青年大專學生協會舉辦的活動，前往土瓜灣探訪劏房戶。（中通社）
中聯辦官員近日多次落區，中聯辦教育科技部副部長徐凱（中）10日出席香港青年大專學生協會舉辦的活動，前往土瓜灣探訪劏房戶。（中通社）

中聯辦官員近日接連落區，探訪劏房戶、街市商戶等；副主任盧新寧表明落區將會「常態化」。香港特首林鄭月娥昨天被問到市民日後遇到問題是否直接向中聯辦反映更有效時，她強調，看不到「第二個管治團隊」傾向。

香港01報導，中聯辦祕書長王松苗與行政財務部陳志斌等12名官員，在十一慶典期間分成3個調研組，先後到訪西環副食品批發市場、港九多個街市及商舖等，了解貨品價格、進貨管道、銷售情況及疫情影響。對於中聯辦連日落區，特首林鄭月娥昨天表示，不可代表中聯辦發表意見，但在「一國兩制」之下，中聯辦直接向中央負責，是中央在港代表，他們關心一下香港市民，了解現時市民生活情況，是「很自然的事」。不過她強調，無論如何最終解決民生問題、紓解民困的，都是特區政府做，這是高度自治的精神。

林鄭出席電視節目時表示，由於港府部分民生政策，亦涉及到中央部委，如果中聯辦親身了解，對於他們日後向中央反映意見就更加方便，她形容為「事半功倍」，如放寬漁業在內地水域工作的政策。

被問到日後市民遇到問題是否直接向中聯辦反映更有效，林鄭重申：「最終制訂政策、紓解民困的，都是特區政府。我們什麼意見都會收到，包括中聯辦、不同的社團、1500人選委會，人人都可向特區政府提交意見。」她又強調，看不到「第二個管治團隊」的情況。

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