中聯辦官員頻落區 香港特首：很自然 非第2管治團隊

中聯辦官員近日多次落區，中聯辦教育科技部副部長徐凱（中）10日出席香港青年大專學生協會舉辦的活動，前往土瓜灣探訪劏房戶。（中通社）

中聯辦官員近日接連落區，探訪劏房戶、街市商戶等；副主任盧新寧表明落區將會「常態化」。香港 特首林鄭月娥 昨天被問到市民日後遇到問題是否直接向中聯辦反映更有效時，她強調，看不到「第二個管治團隊」傾向。

香港01報導，中聯辦祕書長王松苗與行政財務部陳志斌等12名官員，在十一慶典期間分成3個調研組，先後到訪西環副食品批發市場、港九多個街市及商舖等，了解貨品價格、進貨管道、銷售情況及疫情 影響。對於中聯辦連日落區，特首林鄭月娥昨天表示，不可代表中聯辦發表意見，但在「一國兩制」之下，中聯辦直接向中央負責，是中央在港代表，他們關心一下香港市民，了解現時市民生活情況，是「很自然的事」。不過她強調，無論如何最終解決民生問題、紓解民困的，都是特區政府做，這是高度自治的精神。

林鄭出席電視節目時表示，由於港府部分民生政策，亦涉及到中央部委，如果中聯辦親身了解，對於他們日後向中央反映意見就更加方便，她形容為「事半功倍」，如放寬漁業在內地水域工作的政策。

被問到日後市民遇到問題是否直接向中聯辦反映更有效，林鄭重申：「最終制訂政策、紓解民困的，都是特區政府。我們什麼意見都會收到，包括中聯辦、不同的社團、1500人選委會，人人都可向特區政府提交意見。」她又強調，看不到「第二個管治團隊」的情況。