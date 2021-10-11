香港中小學新要求：課外導師須簽「遵守國安」聲明

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 國安法實施後，學校除須推展國安教育，亦須確保教師和非教學人員守法。有社工及課外活動導師日前表示，新學年後不少中小學提出新要求，要他們到校舉辦活動或講座前先簽署聲明，表明會遵守國安法、不可在校內進行政治活動或發表宣示政治立場的言論等。

明報報導，香港社會工作 者總工會相信此屬學校「自保行為」，風險管理級別提升到很高，反映國安法下人人自危；有津貼中學校長承認做法是為保障學校，指若家長或學生投訴，沒理由要學校承擔。

據報導，教育局 回覆，當局就維護國家安全、推展國家安全教育，已為學校提供詳細的行政和教育指引；學校已按校本情况，制定工作計畫並會盡快落實各項相關措施。被問學校能否藉以僱員聲明，在員工違法時免除責任，當局沒直接回應，稱學校有責任確保教職員、以購買服務形式聘用的人員的工作表現操守符合學校要求，包括遵守香港法律。

報導稱，有津中校長提供該校新學年推出的「個人/機構服務提供者聲明書」，指聘請興趣班導師時會要求他們簽聲明不會違反港區國安法，承諾不得利用學校名義或使用學校場地來組織活動以發表言論及宣示政治立場，倘遭刑事起訴須即時報告學校；現有約50名非教學人員簽署文件，至今未聞有僱員不願簽署。

報導引述該校長續稱，學校因應國安法實施後自發推出該措施，原意為保障學校，「始終不放心外來人行為，若家長或學生有投訴，無理由要學校承擔，會很不公平；一旦他（僱員）搞事，大家到時分手，終止合約不再合作」。

報導指出，有青少年服務前線社工表示，今年7月起有官立中學要求機構入校舉行活動前簽聲明表明遵守國安法及基本法，「意思是違者自負」，後期其他中小學相繼要求簽聲明，「基本上不簽聲明無法入校」，有學校容許由機構簽聲明，有學校甚至要求社工每次入校都簽聲明。該社工說大家都明白要守法，但簽聲明對社工構成壓力。