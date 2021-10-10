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去年1.5萬港人出走 特首談移民潮：不想開口挽留

香港新聞組／香港10日電
香港8月底舉辦的第二屆「國際移民及置業博覽」，參觀人數比第一屆增加6成。（路透）
香港8月底舉辦的第二屆「國際移民及置業博覽」，參觀人數比第一屆增加6成。（路透）

針對香港近日移民潮持續，香港特首林鄭月娥昨天說，不想由政府開口挽留，而是希望向已經離開或打算移民的市民，展示香港前景如何。她並稱，香港人才持續湧入，今年在港新設公司有增無減。

香港爆發「反送中」並實施港區國安法後，再度出現移民潮。對此，林鄭月娥昨天在香港商業電台節目作出回應。林鄭月娥說，不想由政府開口挽留，而是希望向已經離開或打算移民的市民，展示香港前景如何。包括未來的居住環境、生態保護和各項產業發展，再由市民自行決定。

林鄭月娥表示，香港前景是否暗淡的指標，是有無外國公司赴港，以及有無人移民赴港，目前兩個指標都很正面，其中海外和中國大陸公司赴港有增無減，初創公司增加10%以上，也仍然有大量人才赴港。如果有國家給予很優惠的移民政策，又剛好有子女想到海外讀書，移民是無可厚非，但她希望已經移民的市民某段時間後覺得香港是好地方，有回家的感覺，香港仍然會歡迎。

香港保安局9月依民眾申請「良民證」的數據估算，2020年至少有1萬500名港人移民海外，較2019年大增五成，創2012年以來新高。數據顯示澳洲是最多港人的移民地。但這項估算並未納入英國和台灣等地。

英國因為放寬符合國民海外護照（BNO）相關規定，是港人申請移民最熱門國家。香港01報導，英國內政部預估，今年約12.3萬至15.3萬名港人赴英居留；至2025年將增為25.8萬至32.24萬人。

香港明報此前引述入境處出入境紀錄數據指出，2020年6月至今年6月，經香港機場淨移出的香港居民近10.9萬人。

香港8月底前舉行的第二屆國際移民博覽上，有超過3萬3000人次入場參觀，比第一屆移民博覽會的參觀人數增加六成，查詢移民英國的人次更急升10倍。路透報導，哈維律師事務所創辦人哈維表示，今年香港的移民服務個案比平時多4倍，服務對象則趨向年輕化，英國是最受歡迎的目的地，其次是加拿大。

移民潮疊加疫情衝擊，香港學校師生已明顯流失。香港教育局此前公布「小學概覽」顯示，新學年官立及津貼小學班數比去年大減62班。立場新聞報導，經推算，2021/22學年小一實際班數比去年減少77班，以每班25人計算，估計涉1925名小一生。

香港 移民 英國

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