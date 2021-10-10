拒保證不以言入罪？ 保安局長鄧炳強斥「媒體誤導」

香港保安局局長鄧炳強8日講解施政報告措施。（中通社）

網媒眾新聞報導稱「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」，保安局稱誤導市民，深表遺憾。

香港 01報導，香港保安局長鄧炳強8日出席「施政報告」記者會，被眾新聞記者問到會否承諾在基本法23條立法時遵守《約翰內斯堡原則》，不會「以言入罪」。鄧炳強當時回應指，犯罪須證明有行為及意圖，「不能夠簡單就咁講你嗰四個字（以言入罪），就話係。」

眾新聞其後以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報導，內文指「他未有保證，只是空泛地重申，拘捕及檢控要看意圖證據」，同時直接引用了鄧回答「不能簡單就咁講你嘅四隻字（以言入罪）」。

保安局發言人9日發聲明，批評有關報導誤導市民，深表遺憾。眾新聞總編輯李月華回覆傳媒查詢指，大家可回看記者會的問答內容，眾新聞無其他補充。

翻查有關報導，首段指鄧炳強「拒絕承諾立法時會遵守保護表達自由的《約翰內斯堡原則》」，也直接引用了鄧的原話，「我們不是就咁講一句就算，拘捕要看有無證據，相信唔會出現你講（以言入罪）嘅情況。」

保安局則認為報導企圖令讀者誤解鄧炳強的解說，指鄧清楚解釋了犯罪須有行為和意圖，以及律政司詳細研究有否足夠證據才作出檢控，不是草率決定，並非一句說話就可以入罪。發言人又指，多間媒體報導均與鄧的說法相符，但眾新聞指鄧拒絕保證不以言入罪是誤導。