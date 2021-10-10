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颱風預告5改口 ﻿ 香港天文台被罵翻

香港新聞組／香港10日電
熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台一連兩天發放訊息混亂，圖為市民冒雨出門。（中新社）
熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台一連兩天發放訊息混亂，圖為市民冒雨出門。（中新社）

熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台一連兩日發放訊息混亂，市民怨聲載道。

大公報報導，「獅子山」日前已令泰國大水浸，襲港時因與東北季候風共同影響，香港天文台8日凌晨4時40分，罕有地直接發出三號風球，市民在狂風大雨下衣衫盡濕，天文台陸續發出「黃、紅和黑」暴雨警告，至晚上「獅子山」登陸海南省，天文台昨日凌晨3時多仍預告三號風球會在早上維持；惟不足三小時，在早上6時40分卻改掛八號風球。

據報導，市民對天文台提出三大質疑：包括預報能力不足，8日狂風暴雨及多區水浸，但遲遲未有發出黑雨警告，發出警告是「報告」現況而無「預報」效用；掛八號風球前預報期短，在預告「考慮」改掛三號風球時卻五度改口推遲時間，令人無所適從。周末假日才掛八號風球，更惹人懷疑天文台從屬政府商務及經濟局只考慮經濟原因，影響專業判斷。

劏房單親媽媽陳女士為養育三名正在讀小學的孩子，在友人於深水埗的涼茶舖工作。她前一晚睡前特意看天文台資訊，確認沒有掛八號風球才休息，豈料昨天一起床已是八號風球，她失去工資又要照顧孩子，感到心力交瘁，「為什麼不能提前一晚就說有機會掛八號風球呢？」「一天的工資才勉強有400元，扣上房租，少一日已經好大影響！」

報導稱，天氣不似預期，大批網民到天文台Facebook專頁投訴，指「獅子山」距離香港560公里時，是1961年以來距離香港最遠的八號風球紀錄，質疑天文台無做好天氣預報，「你一句下午初時改掛三號風球，好多打工仔都出門上班了，現在又說下午至黃昏先改，打工仔被你玩殘了。」

前天文台助理台長梁榮武認為，天文台前日不掛八號風球沒錯，因雨勢大與風勢強掛八號風球是兩回事。昨天長洲達烈風程度，符合發八號風球標準。他強調天文台獨立運作，以科學及專業預測，掛風球不會問商經局長，不會考慮經濟因素。

香港 熱帶風暴 暴雨

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