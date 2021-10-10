創作者：24年國殤之柱倘受損 港大需賠

港大要求「國殤之柱」移出校園，圖為香港大學學生會今年6月4日洗刷停放在校內的「國殤之柱」，以悼念北京「六四事件」死難者。（中央社）

香港 支聯會日前收到港大律師信，要求13日下午5時前移走校園內的「國殤之柱」，否則視作放棄。「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑 家高志活（Jens Galschiot）日前發聲明稱，雕塑屬他個人擁有，但他未接獲任何正式通知需移動其雕塑，又說若國殤之柱受損，港大或需負上賠償責任。

明報報導，高志活在聲明稱，關注「國殤之柱」需在五天內移走一事，當雕塑被搬到現時黃克競樓平台時，他被引導相信，雕塑周圍會有小型紀念花園，而他對此協議有清晰理解；他2013年來港監督「國殤之柱」維修情况，港大亦知情，但現時要由媒體通知他港大要求移走雕塑一事，他感奇怪。

高志活在聲明強調，在沒有買賣合約、收取款項下，他所有在海外展出的雕塑，理論上屬他個人擁有。針對「國殤之柱」情况，他是借出雕塑給香港永久展出，以紀念1989年天安門鎮壓事件，協議是支聯會及港大學生需共同管理，以及負責在港大永久展示雕塑的開支。

他又稱，「國殤之柱」是極珍貴的藝術品，放置24年後可能已變得脆弱，加上移動需時，相信若由非專業人士處理，「國殤之柱」極可能受到無可修補的損壞。他強調，如果「國殤之柱」受損，港大或需負上賠償責任。

報導稱，丹麥前文化部長Uffe Elbæk發聲明稱，移走或毁壞雕塑和歷史紀念碑，只會在極權下發生，現時卻發生於香港。他表示，要求移走「國殤之柱」反映中國政府嘗試從大眾的記憶抹走重要歷史事件，非常可恥（deeply shameful），他批評近期打壓民主、反對聲音的舉動是不光彩及完全不可接受。

據了解，豎立在港大已20多年的「國殤之柱」為港人熟悉，「國殤之柱」其實是高志活的一系列雕塑作品，每件雕塑高8米，由青銅、銅或混凝土製成，總共5件作品，警惕世人不能容許可恥的事件再發生。

第一件公開展示的國殤之柱雕塑展出於1996年義大利羅馬的聯合國糧農組織高峰會，主題是兒童權利、饑荒。第二件展出於1997年六四集會，主題是批判政府、言論自由、屠殺等，以紀念1989年天安門鎮壓事件。第三件於1999年墨西哥 的墨西哥城展出，紀念1997年在墨西哥城市Acteal有45名原住民被屠殺的事。第四件2000年在巴西展出，向巴西數以千計為土地奮鬥的農民致敬，雕塑先在巴西利亞國會前展出，其後在發生屠殺事件的城市貝倫豎立。最後一件雕塑原定在德國柏林展出，紀念納粹時期受害者，原計畫由昔日集中營的倖存者製作銅座以放置雕塑，但由於負責組織倖存者的組織關閉，亦未有足夠資金完成項目，需另覓代替方案。