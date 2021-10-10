港醫護流失…候召36小時 高薪難吸海外醫

香港 計畫引入海外醫生，但需候召36小時，令人卻步。

醫院管理局主席范鴻齡日前指出，從去年7月1日至今年6月底，香港全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，推斷流失率上升與移民有關。港府隨即提出增設免執業試的「特別註冊」途徑引入外地醫生，有關修例13日將在立法會恢復二讀。

明報報導，有數百名會員的非本地培訓醫生組織稱，暫未留意到會員表示考慮由準備考香港執業試轉為經特別註冊赴港執業。有海外培訓醫生相信免試未足以吸引很多海外醫生赴港，雖然香港醫生薪金較英國 、澳洲 多逾一倍，但需「on call（候召）36小時」，工時之長令海外醫生卻步。

據報導，澳洲培訓醫生張蔚諾2016年回流預備香港執業試，網上結識一班同樣希望考香港執業試的海外醫生，一起備試，於2019年創立香港執照醫生醫學會，目前約有370名會員，包括英國、美國、澳洲、內地和東南亞等地培訓的醫生，包括逾200名已通過執業試和約140名正準備考試的醫生。

張蔚諾和英國培訓醫生譚樸謙均是土生土長香港人，在外讀醫後為家人回流行醫。譚樸謙說，在香港任駐院醫生起薪約6萬至7萬港元，較英國2700至3000鎊高逾一倍，張蔚諾亦稱香港醫生的薪金約是澳洲的1.5至2倍。

不過，譚樸謙指出，純靠金錢吸引海外醫生赴港不是易事，例如香港不設最高工時，香港醫生不論日夜候召，英國則安排當晚更的醫生毋須再上日班。他續稱，「你叫個人工作36個鐘都有困難，醫生還要做生命相關的決定，更危險」。張蔚諾亦說，在港可由早上9時起工作，晚上候召至翌日，再開始一日工作至晚上；澳洲醫院則有編夜更醫生，連續7晚工作的醫生可連放7日，雖然澳洲薪金少，「但至少不用做36個鐘頭」。

報導稱，譚樸謙說，在海外完成專科培訓的醫生超過30歲，相信已落地生根建立家庭，考慮到香港工作量大，對免試能否吸引海外專科醫生赴港有保留。新制下海外醫生做夠5年並達一定條件可獲正式註冊，可能很多人就會選擇離開。