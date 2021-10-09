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颱風襲港吹垮半山棚架 塌埋9人1不治

香港新聞組／香港9日電
跑馬地樂活道一大廈的巨型棚架8日倒塌，事發現場有7名裝修工人在工作，其中6人證實安全，1名被困昏迷女工被救出，送往醫院經搶救後證實不治。（中通社）
跑馬地樂活道一大廈的巨型棚架8日倒塌，事發現場有7名裝修工人在工作，其中6人證實安全，1名被困昏迷女工被救出，送往醫院經搶救後證實不治。（中通社）

熱帶風暴「獅子山」及東北季候風夾擊，香港天文台發出黑雨警告，是有記錄以來第二個「10月黑雨」，降雨量更打破歷來10月單日紀錄，全港多處大水浸，港島廣泛地區頓變成澤國，半山巨型棚架倒塌，一名女工命喪棚架下；巴士變潛水艇，在路上乘風破浪；柴灣坑渠「井噴式」噴水……，市民出入狼狽不堪。

跑馬地樂活道一大廈的巨型棚架8日倒塌，事發現場有7名裝修工人在工作，其中6人證實...
跑馬地樂活道一大廈的巨型棚架8日倒塌，事發現場有7名裝修工人在工作，其中6人證實安全，1名被困昏迷女工被救出，送往醫院經搶救後證實不治。（中通社）

文匯報報導，颱風「獅子山」襲港，昨晨半山豪宅比華利山外牆一幅100米乘150米巨型維修棚架在狂風暴雨中倒塌，大量竹枝及雜物猶如「山泥傾瀉」般，沿屋苑對開斜坡湧落對下的樂活道行人路及馬路，7名工人及兩部駛經私家車遭沒頂，其中5名工人及兩車司機自行逃出脫險。消防員先後救出其餘兩名被困工人，其中男工無恙，地盤女雜工則不幸身亡。

勞顧會勞方代表鄧家彪批評，天文台預警機制失效，令承建商無從評估天氣是否適合戶外工作。

香港8日三號強風信號持續，傾盆大雨導致道路出現積水，天文台一度發出黑色暴雨警告。...
香港8日三號強風信號持續，傾盆大雨導致道路出現積水，天文台一度發出黑色暴雨警告。市民冒雨出行。（中新社）

此外，受「獅子山」外圍雷雨帶影響，天文台前晚11時20分發出黃色暴雨警告，至昨晨雨勢進一步加強，天文台於上午11時20分發出紅雨警告，但25分鐘後即改發黑雨，維持1小時才轉為紅雨，其間市區多處地點發生嚴重水浸，大多集中在港島區。

其中，柴灣道慈幼學校對出的坑渠不勝水壓噴出大量雨水，猶如噴泉；大坑道中石油油站外水浸至半個車輪高；莊士敦道近太原街行人路成澤國，也有港鐵車廂漏水猶如「水舞間」。

全港目前只有四區被渠務署列為水浸黑點，包括元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地、油尖旺漆咸道南（加連威老道和柯士甸路之間）及港島南區薄扶林村，但昨日這些地區也不是最重災，渠務署是否「走漏眼」？

另據明報報導，不少市民批評天文台太遲改發紅雨，令學生及市民冒險上學及上班，斥責天文台「害死人」。天文台解釋，昨早黃雨生效時，雨量預測未達到需發更高暴雨警告的標準。

暴雨 熱帶風暴 石油

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