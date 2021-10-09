港大要支聯會13日前移走國殤之柱 清盤人籲顧歷史責任

香港大學近日致函已經解散的支聯會，要求對方移除校內的「國殤之柱」；圖為港大學生會6月4日洗刷「國殤之柱」。（中央社資料照片）

香港大學近日致函已經解散的支聯會，要求對方在13日前移除在港大校內的「國殤之柱」雕塑 。1998年，港大學生會為悼念「六四 」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」。支聯會清盤人蔡耀昌昨去信港大校長張翔，指港大「絕對有責任」繼續過往的處理方式，讓國殤之柱續於港大公開豎立。

支聯會清盤人蔡耀昌昨天表示，他們收到代表港大的律師行信件，內容要求支聯會於13日下午5時前移走「國殤之柱」，否則被視為放棄。

信件指出，如果支聯會不移除「國殤之柱」，港大將不會考慮支聯會未來就「國殤之柱」提出的任何要求，而港大將在合適時間及方式處理「國殤之柱」。

蔡耀昌表示，港大要求支聯會在如此短時間內移走「國殤之柱」並不合理；他要求校方容許「國殤之柱」繼續在港大校園豎立。

明報報導，支聯會昨日去信港大校長張翔，要求校方讓國殤之柱繼續在港大公開豎立，以體現港大對自由與公義等價值的堅持，並要求港大澄清是否有意在不久將來移除國殤之柱。

據報導，支聯會前常委蔡耀昌昨去信港大校長張翔，蔡在信中表示，1998年港大學生會投票 通過在校園永久豎立國殤之柱，其後港大順應要求協助學生會在黃克競樓露天平台豎立國殤之柱，支聯會認為港大「絕對有責任」繼續過往的處理方式，讓國殤之柱續於港大公開豎立，表示港大沒有理由作出任何改動，也沒必要催促支聯會於短期內移走該雕塑。

報導稱，記者向港大查詢要求移除的理據、限期會否太倉卒、有否違反學生會1998年投票通過的決定等，港大回應稱有關展品屬於校外團體，該團體已進入解散程序，大學根據最新的風險評估及法律意見，去信要求有關團體將展品移離大學範圍。

報導說，國殤之柱由丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）創作，紀念六四事件，國殤之柱雕有多個面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓下的死傷者，基座刻有「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字句。該雕塑1997年先在維園燭光集會展出，其後豎立於港大。近日有傳港大擬移除國殤之柱，高志活發聲明回應表示震驚，指拆除是褻瀆且不道德。