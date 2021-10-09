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香港2030+規畫：人均居住面積擬增2成 缺地升1.5倍

香港新聞組／香港9日電
港府《香港2030+》報告指出，估算香港2019至2048年土地需求約5800至6200公頃，土地短缺達3000公頃，較2016年估算的1200公頃增1.5倍。（中通社）
港府《香港2030+》報告指出，估算香港2019至2048年土地需求約5800至6200公頃，土地短缺達3000公頃，較2016年估算的1200公頃增1.5倍。（中通社）

港府昨公布「香港2030+規畫策略」最終報告，最新估算香港2019至2048年土地需求約5800至6200公頃，土地短缺達3000公頃，較2016年估算的1200公頃增1.5倍。發展局長黃偉綸昨表示，土地需求估算大增，原因之一是希望改善居住空間，將香港人均居住面積增一兩成。

明報報導，黃偉綸說，會考慮新發展區公營房屋單位面積標準增10%至20%，亦考慮私人住宅項目賣地時加入條款，限制單位面積最小為200或210平方呎。

據報導，報告稱，更新後房屋需求估計約100萬個單位，與2016年評估相同，但欠缺土地由230公頃增至510至680公頃，主要需更大居住空間。

報導引述黃偉綸解釋，2016年評估過於保守，最新評估考慮多項因素，他形容「愈住愈細」是社會的「痛點」，若人均居住面積增10%，可增至215平方呎；增20%可增至237平方呎。而現時上海、新加坡及深圳人均居住面積，分別為260、270及300平方呎。

報導稱，被問及如何看現時公私營房屋都有單位「細過車位」，黃說港府會在交椅洲填海項目部分公營房屋面積標準增10%至20%，日後規畫公營房屋亦考慮，如「北部都會區」仍未做規畫的項目，舉例稱現時公屋4人單位不足400平方呎，若增20%，可加至近480平方呎。

報導說，創新城市發展中心召集人、測量師學前會長何鉅業認為，以往香港土地供應「追落後」，欠缺大規模、高層次規畫，大幅增加整體土地需求評估是大趨勢，在經濟、產業用地亦有合理關注。他說，北部都會區或其他經濟用地不適合高密度發展，否則難吸引人才，故需較多土地，但最新「香港2030+」對房屋用地評估較保守，質疑即使私樓最低面積設於210平方呎，是否就屬理想。

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