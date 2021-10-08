港破獲最大宗走私 魚翅名表等值2.1億

香港海關偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值約2億1000萬港元的懷疑走私物品，圖為部分檢獲的懷疑走私貴價食材。 （中通社）

香港 海關昨天宣布9月偵破一宗涉嫌利用快艇 走私的案件，拘捕一名男子，檢獲1.1萬件貨品，包括大批受管制物種、魚翅及名貴手表等，總市值高達2.1億港元（約2697萬美元），為海關有史以來偵破最大宗走私案件。

明報報導，海關6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的走私集團，經空運或海運方式運至香港，在龍鼓灘一個隱蔽倉庫暫存及重新包裝，利用深夜以快艇將貨物運往內地。海關掌握運作模式後，上月23日晚聯同水警動員約100人展開行動。翌日凌晨發現目標貨車從倉庫駛往岸邊，隨即展開拘捕，現場5人棄車跳上快艇往內地水域方向逃去，涉案貨車則被扣查。

報導指出，執法人員同時搜查涉事倉庫，拘捕一名34歲負責看守倉庫男子，再扣查多3輛貨車，並檢獲總值約2.1億港元貨品，當中最昂貴為一隻市值34萬港元名表。貨品還包括12噸貴價食材，其中有9.7噸為魚翅，部分為受管制物種；4800件電子產品，如集成電路、舊款智能電話及平板電腦；6.8噸水果；736公斤植物，包括瀕危物種；以及約1600元一支的肉毒桿菌針劑。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，內地徵收昂貴關稅 及增值稅，料該批貨品稅項達100%至400%，預計走私可逃避約2億元關稅。報導說，他又稱，行動檢獲大量魚翅，可能已有1.5萬條鯊魚被殺害。海關稱，過去針對該集團的行動均不成功，因其使用無人機等高科技監察，海關破解其反監控，加上行動當日大雨，對方或有鬆懈，終於偵破案件。