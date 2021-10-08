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港府擬打假消息 林鄭月娥：社交媒體散播仇恨

香港新聞組╱香港8日電

香港行政長官（特首）林鄭月娥昨天說，社交媒體的效力非常大，不可輕視，它們可以散播仇恨並因此帶來極端恐怖主義，令社會安全響起警號。

林鄭月娥出席電台節目，就其前天發表的年度施政報告與市民對話，期間談到監管社交媒體時，作了以上表示。

她說，實體報章和媒體本身都有監管機制，相對的，卻沒有法令監管網上的假消息，而海外一些地方都有法令打擊仇恨消息。

中央社報導，前年「反送中」運動爆發後，手機等社交媒體每天都有示威者與防暴警察衝突的訊息，後來政府批評有人不斷在社交媒體發放假消息，令示威衝擊更趨嚴重。

當局批評的明顯例子之一，是前年8月31日，有人在社交媒體留言，聲稱防暴警察在太子地鐵站打死了很多示威者，事件立即觸發更多仇恨和抗議。

當局其後曾就「831」事件展開調查，其後確定沒人死亡，網上流傳的是假消息。此外，明報事後也找到多名傳說在「831」事件中「被打死」的示威者。

去年中，「831」事件另一名「死者」「韓寶生」現身英國，他向媒體說，自已就是社交媒體上所說的「韓寶生」，其真名叫王茂俊，因被警方控告暴動罪而逃往英國。

林鄭月娥前天在施政報告中提到，將會採取各種措施維護國家安全，包括打擊假新聞、保障網路安全等，政務司司長將會統籌有關工作。

林鄭月娥 警察 英國

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