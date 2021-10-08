我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

林鄭最後施政報告 市民只給34.2分 史上第3低

香港新聞組╱香港8日電
特首林鄭月娥公布任內最後一份《施政報告》後民調，平均分為34.2分（100分滿分），為有紀錄以來第三低分。(中通社)
特首林鄭月娥公布任內最後一份《施政報告》後民調，平均分為34.2分（100分滿分），為有紀錄以來第三低分。(中通社)

特首林鄭月娥6日公布任內最後一份《施政報告》，提出「北部大都會」願景等施政方向。香港民意研究計畫昨透過隨機抽樣等方式，訪問930名市民，撇除不清楚《施政報告》內容的被訪者後，25%表示滿意施政報告，50%不滿，滿意淨值為負25個百分點，平均分為34.2分（100分滿分），為有紀錄以來第三低分，結果較過去兩年的《施政報告》有顯著改善，但評分仍處於不合格水平。

香港01報導，香港民意研究計畫自1999年起已就《施政報告》評分進行民意調查。結果顯示，25%被訪者表示滿意《施政報告》，50%被訪問不滿《施政報告》，滿意淨值為負25個百分點。相比過往調查結果，去年及前年的滿意淨值分別為負46及負47個百分點，今年《施政報告》的滿意淨值有顯著上升。

報導指出，特首林鄭月娥任內共公布五份《施政報告》，首份《施政報告》評分高達62.4分，為有紀錄以來得分第三高；唯2019年發生修例風波後，去年和前年《施政報告》評分分別僅29.7分和27.2分，創有記錄以來新低。至於有紀錄以來評分最低的五份《施政報告》，林鄭月娥共佔四份，梁振英任內第四份《施政報告》則以41.1分排名尾四。

報導說，浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治及政策研究中心總監陳家洛認為，《施政報告》的「觀眾」並非不在香港市民，而是中央人民政府和官員，認為林鄭提出「北部都會區」願景，「明顯為咗特首選舉做功課，俾北京審閱，再睇下訪京述職會否『開綠燈』」，又認為林鄭雖迴避是否有意連任特首的問題，但是次《施政報告》明顯是其參選政綱的藍本。

陳家洛又指，建制派對《施政報告》的評價極高，唯市民仍予不合格的分數，反映林鄭「唔知點樣同市民同行，亦無法市民再同行」。

香港 林鄭月娥 大都會

上一則

港中大學生會解散 議員質疑解散程序 學者憂骨牌效應

下一則

走過風雨50載 港中大學生會宣布解散 校方圍封民主牆

延伸閱讀

港擬建北部都會區 政商一片叫好 劏房戶批沒著墨

港擬建北部都會區 政商一片叫好 劏房戶批沒著墨
港股通南向交易 可人民幣計價

港股通南向交易 可人民幣計價
最後施政報告 香港特首林鄭月娥哽咽 否認爭連任

最後施政報告 香港特首林鄭月娥哽咽 否認爭連任
港居大不易 林鄭：未來十年香港可興建33萬個房屋

港居大不易 林鄭：未來十年香港可興建33萬個房屋

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」