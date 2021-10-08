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港中大學生會解散 議員質疑解散程序 學者憂骨牌效應

香港新聞組╱香港8日電
香港中大學生會宣布解散，圖為2020年11月19日中文大學有數百名學生在校內遊行抗議，手持「光復香港 時代革命」標語，沿途高呼各類口號，又在原定舉行畢業禮地點合唱《願榮光歸香港》。（法廣資料照片）
香港中大學生會宣布解散，圖為2020年11月19日中文大學有數百名學生在校內遊行抗議，手持「光復香港 時代革命」標語，沿途高呼各類口號，又在原定舉行畢業禮地點合唱《願榮光歸香港》。（法廣資料照片）

香港中大學生會解散，令外界感到意外，校方對學生會主動解散表示遺憾。中大校董兼工聯會立法會議員麥美娟認為，如果學生想服務同學，就應該思考如何令學生會重回正軌；中大學生會前會長、中大政治與行政學系高級講師蔡子強擔憂，其他院校的學生會出現骨牌效應。

香港01報導，麥美娟表示，近年社會趨向政治化，中大學生會也做了很多行為，如果中大學生想繼續服務同學，就要思考如何令學生會重回正軌，專注做服務及維繫同學的工作。此外，麥美娟認為，解散有關程序欠清晰，質疑「開聯席會議後解散」是否正常程序。

報導指出，蔡子強則表示，感到相當意外和傷感，又指中大學生會有半個世紀歷史，經歷多次重要事件，例如1989年「六四事件」時，北京出現過中大學生會的橫額。近日不同院校都提出要求學生會自行收會費和獨立註冊，如今中大學生會解散，他也擔心其他院校的學生會出現骨牌效應。

民建聯立法會議員劉國勳亦是中大校董，他對學生會解散表示遺憾。據報導，他說，校方一直有與學生會溝通，要求學生會按社團條例註冊。劉國勳提到，學生會之下有不少學會，希望中大學生事務處提供支援，讓這些學會繼續運作。

中大學生會前會長、元朗區議員張秀賢則表示，「辛苦一班同學捱咗咁耐」，指要作出解散決定是非常困難。報導說，張秀賢指自己以曾經成為學生會幹事而感到自豪，「冇中大學生會（就）冇我呢個人存在」，感謝中大學生會歷屆代表。

香港 北京 六四

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