我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

香港大班樓大攀升 躋身世界第10佳餐廳

香港新聞組／香港7日電
香港的大班樓入選「世界50大最佳餐廳」第十強。（取材自tripadvisor網站）
香港的大班樓入選「世界50大最佳餐廳」第十強。（取材自tripadvisor網站）

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」於5日上午10時30分，於比利時安特衛普舉行頒獎典禮。

來源：飲食男女

這是「世界50大最佳餐廳」繼2020年因疫情停辦之後，再度重新回到世界舞台。在前三名餐廳當中，第一名與第二名的餐廳，都來自丹麥哥本哈根，第一名是2019年排名第二的Noma，第二名是2019年排名第5的Geranium；第三名則是來自西班牙的Asador Etxebarri，2019年同樣排名第三。排名第10的香港的大班樓，則為其中唯一的中餐廳，也是今年排名攀升最多的餐廳，從2019年的第41名，一口氣攀升至前十強。

香港大班樓精於粵菜。（取材自米其林官網）
香港大班樓精於粵菜。（取材自米其林官網）

香港經濟日報報導，大班樓可說是一間打破傳統的粵菜廳，以往中菜一直以菜譜主導，偏偏它就以材料先決，著眼於重組味道結構，同時保留粵菜味道，並吸收別派菜系的長處再改進。

香港大班樓經典菜色。（取材自亞洲50大餐廳官網）
香港大班樓經典菜色。（取材自亞洲50大餐廳官網）

大班樓的雞油花雕蒸大花蟹。（圖：LIZ提供）
大班樓的雞油花雕蒸大花蟹。（圖：LIZ提供）

店家棄用粵菜常見的上湯、蠔油，改用幾乎全是自家製的雞油、豬油及蝦油等調味「油」，做出專屬自己的味道，更特意聘請退休漁民做全職買手，每朝到香港仔魚市場搜羅最新鮮漁穫，又在上水設自家小農場生曬臘肉，做醃漬。而促成大班樓如此「另類」的，必定是靈魂人物葉一南。

大班樓創始人葉一南。（圖：港旅局提供）
大班樓創始人葉一南。（圖：港旅局提供）

葉一南在澳洲讀大學時，除了要親自下廚外，又要到中菜館、義大利餐廳等工作，由於長時間窩在廚房裡，他因而愛上烹飪，每月賺的錢幾乎都花光在吃之上。後來他與同學合夥開了人生第一間中菜廳，卻嫌賺錢太慢回流香港搞互聯網，隨後更上市。但2008年他卻因為「坊間粵菜並非自己愛吃」的情意結，將公司賣掉，創辦大班樓。

香港 義大利 澳洲

上一則

粤港澳大灣區「1小時交通圈」逐步實現

下一則

最後施政報告 香港特首林鄭月娥哽咽 否認爭連任

延伸閱讀

港居大不易 林鄭：未來十年香港可興建33萬個房屋

港居大不易 林鄭：未來十年香港可興建33萬個房屋
蘇利文會楊潔篪 強調管控競爭 關切南海與台灣

蘇利文會楊潔篪 強調管控競爭 關切南海與台灣
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
為解決住房問題 港府宣布開發北部都會區供250萬人居住

為解決住房問題 港府宣布開發北部都會區供250萬人居住

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文