香港大班樓大攀升 躋身世界第10佳餐廳

香港的大班樓入選「世界50大最佳餐廳」第十強。（取材自tripadvisor網站）

「世界50大最佳餐廳（The World 's 50 Best Restaurants）」於5日上午10時30分，於比利時安特衛普舉行頒獎典禮。

來源：飲食男女

這是「世界50大最佳餐廳」繼2020年因疫情停辦之後，再度重新回到世界舞台。在前三名餐廳當中，第一名與第二名的餐廳，都來自丹麥哥本哈根，第一名是2019年排名第二的Noma，第二名是2019年排名第5的Geranium；第三名則是來自西班牙的Asador Etxebarri，2019年同樣排名第三。排名第10的香港 的大班樓，則為其中唯一的中餐廳，也是今年排名攀升最多的餐廳，從2019年的第41名，一口氣攀升至前十強。

香港大班樓精於粵菜。（取材自米其林官網）

香港經濟日報報導，大班樓可說是一間打破傳統的粵菜廳，以往中菜一直以菜譜主導，偏偏它就以材料先決，著眼於重組味道結構，同時保留粵菜味道，並吸收別派菜系的長處再改進。

香港大班樓經典菜色。（取材自亞洲50大餐廳官網）

大班樓的雞油花雕蒸大花蟹。（圖：LIZ提供）

店家棄用粵菜常見的上湯、蠔油，改用幾乎全是自家製的雞油、豬油及蝦油等調味「油」，做出專屬自己的味道，更特意聘請退休漁民做全職買手，每朝到香港仔魚市場搜羅最新鮮漁穫，又在上水設自家小農場生曬臘肉，做醃漬。而促成大班樓如此「另類」的，必定是靈魂人物葉一南。

大班樓創始人葉一南。（圖：港旅局提供）

葉一南在澳洲 讀大學時，除了要親自下廚外，又要到中菜館、義大利 餐廳等工作，由於長時間窩在廚房裡，他因而愛上烹飪，每月賺的錢幾乎都花光在吃之上。後來他與同學合夥開了人生第一間中菜廳，卻嫌賺錢太慢回流香港搞互聯網，隨後更上市。但2008年他卻因為「坊間粵菜並非自己愛吃」的情意結，將公司賣掉，創辦大班樓。