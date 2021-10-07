粤港澳大灣區「1小時交通圈」逐步實現

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

打開粵港澳大灣區 版圖，已通車的港珠澳大橋、廣深港高鐵，與在建的深中通道、深江鐵路通道等，架起橫向「黃金走廊」；通車多年的廣深高速公路、廣珠城際軌道，與在建的中山西部外環高速公路等構成縱向骨架。縱橫交錯的路網，把大灣區城市連接在一起，「大灣區主要城市間1小時通達」的目標逐漸實現。

中新社報導，「我們在深圳有研發中心、陽江、汕尾等地有裝備製造中心，大灣區便利的交通讓我們可以利用高速公路沿線地區的優勢資源。」新能源裝備企業明陽智慧能源集團股份公司副總裁王鼕鼕稱，該集團的產業布局、人才引進等方面都受益於日漸發展的高速公路網絡。

大灣區11個城市被珠江口一分為二，分布在珠江口東西兩岸。近年來，包括香港 、深圳等地的珠江口東岸地區，在經濟發展上高於包括澳門 、珠海等地的珠江口西岸地區。兩岸實力的不均衡，制約大灣區持續發展。

為了加強珠江口東西兩岸的交通聯繫，廣東加快推進珠江口跨江通道建設。其中，在建的深中通道是世界級超大的「橋、島、隧、地下互通」集群工程，其正處在珠三角東西兩岸高速公路網絡的「A」字形中心位置上，是整張高速公路網最為關鍵的一條網絡連接線，預計2024年通車後，中山到深圳寶安國際機場，將由2個小時變為20分鐘。

香港粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃認為，深中通道就好比在「橫琴方案」和「前海方案」中間加了一條連接線，把珠江兩岸的深港和珠澳連接起來，將促進兩邊科創資源及產業互補，形成更強大的科創圈。

至2035年，珠江口將形成14條公路鐵路跨江通道，其中，公路通道9條，包括蓮花山通道、深中通道等；鐵路通道5條，包括廣深港客專通道、深圳至珠海城際軌道等，形成以高鐵、城際鐵路、高速公路等為主體的多層次快速交通體系。

廣東省交通運輸廳綜合規劃處處長史煥傑稱，近10年來，珠江口過江通道流量年均增長超過10%。珠江口跨江通道陸續建成，將會加快構建大灣區「A」字形交通主骨架，實現廣佛、深港、珠澳三極之間1小時左右通達。