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最後施政報告 香港特首林鄭月娥哽咽 否認爭連任

記者呂佳蓉／香港7日電
香港特區行政長官林鄭月娥6日宣讀施政報告時，一度說到哽咽。（歐新社）
香港特區行政長官林鄭月娥6日宣讀施政報告時，一度說到哽咽。（歐新社）

香港特首林鄭月娥6日發表任內最後一份「施政報告」，她在最後總結部分談到家人的無限信任與默默支持時一度哽咽、無法言語。林鄭月娥並稱，她上任不到兩年時因反送中運動，而受到前所未有的巨大壓力。她在會上被多番問到會否爭取連任時，回應指自己喜歡做事，過去亦常提出跨任期建議，籲不要與其建議與連任掛鉤。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

她昨在記者會稱改組與連任無關，自稱是負責任的人，看到社會要求、不可迴避，不會因任期快完而「放軟手腳」。至於施政報告是否其連任政綱，她稱不要與連任掛鉤，「如要掛鉤，同我這個人林鄭月娥掛鉤，我好鍾意不斷做事，剩十日八日都會不斷為香港做事」。

林鄭月娥昨在記者會多次被追問會否爭連任，她稱不會回應個人將來的問題，現在每日都努力服務港人。

港媒報導，林鄭月娥以「團結建未來」作為這份施政報告的總結，41年前踏入港府以來，她堅信憑著「為民服務」的理念和積極有為的作風，可在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會。

報導稱，在談到「家人的無限信任及默默支持」時，林鄭月娥一度哽咽，無法言語。在撫平情緒後，林鄭說，香港因「港區國安法」與選舉制度的完善，又重回了「一國兩制」的軌道。

林鄭月娥 香港 反送中

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