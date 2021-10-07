香港特首最後施政報告：港加速23條立法 研7罪類

香港特首林鄭月娥公布任內最後一份施政報告，除了加速23條立法，還將建設北部都會區。（路透）

香港 特首林鄭月娥 公布任內最後一份施政報告，除了為「一國兩制」辯護，還稱要推進基本法23條的國安本地立法。

林鄭月娥稱過去兩年香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險。北京「及時扭轉香港的亂局」，她以特首身分深度參與過去兩年的有關工作 ，有深刻體會，受到前所未有的巨大壓力。

林鄭月娥表示，要做到全面保障國安還有大量工作，包括積極推展基本法23條的本地立法工作，港府保安局局長正制訂方案和條文，並擬備宣傳計畫，「不讓反中亂港分子有機可乘，蠱惑人心」。

香港在首任特首董建華任內，強推23條立法，引動50萬人大遊行，港府被迫擱置立法，董建華稱腳痛下台。其後歷經占領中環、反送中運動，北京為香港制定國安法，以內地法例直接引入香港實施，但按例仍要完成一份23條的國安本地立法。

據港府消息，23條國安立法會研究7大罪類，包括現行港區國安法涵蓋的罪行有否漏洞，會舉行公眾諮詢，目標下屆立法會任期內完成。

林鄭月娥還說，香港政府亦會檢視現有法例，確保執行部門有法可用、執法必嚴、違法必究，須正視的議題包括打擊假新聞、保障網路安全等。

港府放出的風聲說，研究方向包括記者發牌制、要求關鍵基礎設施，例如電力及鐵路公司，制定合資格的網路安全系統，以防遭受攻擊等。

林鄭月娥還強調，要加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網路等涉及國家安全事宜，積極加強宣傳、指導、監督和管理的措施。在保安局局長領導下，6支紀律部隊和兩支輔助部隊都致力加強培育青少年正向思維和守法意識的工作；及進一步落實香港國安法第6條和經修訂的本地法例對公職人員的宣誓要求，包括剛組成的選舉委員會委員。

報告還說，香港將增設大型法庭，應付涉大量被告案件。