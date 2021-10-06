我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

香港特首稱通關內地最重要 勝過通關國際

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港特首林鄭月娥昨日明確表示，通關是頭等大事，比國際旅遊、國際商務活動更重要，港府現時首要任務是更好地控制新冠疫情，從而與內地恢復免檢疫人員往來。港府會盡最大努力落實中央要求的措施，並改善程序。對於通關所需條件，包括與內地對接實施健康碼；但商界不認同，認為內地與國際通關同樣重要。

大公報報導，有立法會議員及專家認為，通關首先是「思路要通」，健康碼牽涉的系統技術不難做到，關鍵是實名制和追蹤功能。市民表示，應讓想回內地的人自願採用，不要剝奪我們選用的權利。

林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，與國際旅遊和商務活動比較，恢復與內地通關，對香港更加重要，「重點是內地，因為無論從經濟、民生各方面，香港市民更加需要可以進入內地」，而不少在香港設立公司的外國企業也在內地經營業務，到內地視察生意或跟投資者商討，對這些外國企業也很重要。

「現在頭等大事是盡快更好地控制疫情，達至可以跟內地免檢疫人員往來。」林鄭月娥說，港府立場很清晰，只要達到人員往來免檢疫，中央港府要求採取什麼措施、改善什麼程序，港府全部也會盡最大努力，盡量達成。

「為了達至通關，港府願意、樂意、銳意去改善所有從內地體制認為我們是可以更加達至跟內地一致的地方，或令他們更有信心香港這套防疫制度不會成為一個缺口，我們一定會做。」林鄭月娥說。

另據明報報導，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，與內地通關很重要，但不比與國際通關重要，稱不少香港廠商的銷售對象是外商，疫下無法到外地辦展覽、了解外地市場、與外商談訂單等，影響甚大。他認為，縮短從外地抵港的強制隔離日數最理想，但他說對此感到絕望，指香港要先與內地通關，不可能放寬外地抵港的檢疫措施。

香港 林鄭月娥 疫情

上一則

中國電動車主「十一」高速公路充電 排了5個小時

下一則

「小漾」會紅嗎？ 湖南衛視首位虛擬主持人測水溫

延伸閱讀

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯
林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感

林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感
香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制

香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制
香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺