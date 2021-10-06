香港特首稱通關內地最重要 勝過通關國際

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 特首林鄭月娥 昨日明確表示，通關是頭等大事，比國際旅遊、國際商務活動更重要，港府現時首要任務是更好地控制新冠疫情 ，從而與內地恢復免檢疫人員往來。港府會盡最大努力落實中央要求的措施，並改善程序。對於通關所需條件，包括與內地對接實施健康碼；但商界不認同，認為內地與國際通關同樣重要。

大公報報導，有立法會議員及專家認為，通關首先是「思路要通」，健康碼牽涉的系統技術不難做到，關鍵是實名制和追蹤功能。市民表示，應讓想回內地的人自願採用，不要剝奪我們選用的權利。

林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，與國際旅遊和商務活動比較，恢復與內地通關，對香港更加重要，「重點是內地，因為無論從經濟、民生各方面，香港市民更加需要可以進入內地」，而不少在香港設立公司的外國企業也在內地經營業務，到內地視察生意或跟投資者商討，對這些外國企業也很重要。

「現在頭等大事是盡快更好地控制疫情，達至可以跟內地免檢疫人員往來。」林鄭月娥說，港府立場很清晰，只要達到人員往來免檢疫，中央港府要求採取什麼措施、改善什麼程序，港府全部也會盡最大努力，盡量達成。

「為了達至通關，港府願意、樂意、銳意去改善所有從內地體制認為我們是可以更加達至跟內地一致的地方，或令他們更有信心香港這套防疫制度不會成為一個缺口，我們一定會做。」林鄭月娥說。

另據明報報導，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，與內地通關很重要，但不比與國際通關重要，稱不少香港廠商的銷售對象是外商，疫下無法到外地辦展覽、了解外地市場、與外商談訂單等，影響甚大。他認為，縮短從外地抵港的強制隔離日數最理想，但他說對此感到絕望，指香港要先與內地通關，不可能放寬外地抵港的檢疫措施。