「時代革命」入圍金馬獎 香港導演：抗爭要被記錄

「時代革命」入圍台灣金馬獎最佳紀錄片，團隊透過臉書專頁表示感謝。（取材自臉書）

由台灣主辦的金馬獎昨天公布入圍名單，今年共2部有關「反送中」議題的影片入圍，包含蔡明亮的「良夜不能留」及香港 導演周冠威的「時代革命」。「時代革命」團隊透過臉書專頁表示，感謝金馬影展讓「時代革命」角逐金馬獎「最佳紀錄片」，希望藉此讓世人繼續關注香港發生的事，也提醒著身處各地、不同處境的香港人，2019年發生的事，至今仍未完結。

鏡週刊報導，人在香港的「時代革命」香港導演周冠威說：「法國坎城首映之後，『時代革命』被多個外國影展拒於門外，不似預期，確實有些失望消沉。收到入圍角逐台灣金馬獎的好消息，電影 可以再次公開放映，心裡為之一振，2019年香港的抗爭，要被記錄，也要被觀看。匿名是為風險，多謝金馬獎容許我在報名表上，出品公司一欄只寫上『香港人』三個字，對於這部電影，對於香港人，都有一種被接納的意義，衷心感謝金馬獎，感謝台灣。」

據報導，「時代革命」7月坎城影展 發布展映訊息，為顧慮北京當局反應與導演人身安全，到最後一刻才公開。今年42歲的周冠威並沒有前往坎城，理由是：擔心去了就再也回不了香港，他要留在這片土地上。

香港導演周冠威憑記錄2019年反送中運動的「時代革命」入圍金馬獎最佳紀錄片。（Getty Images）

報導稱，周冠威6年前以電影「十年」中的「自焚者」打開知名度，影片預想2025年的香港：片中有2020年的港獨暴亂，迫使中共立國安法，支持港獨的青年歐陽健鋒成為第一個被判「煽動顛覆國家政權」而入獄的人。在獄中絕食身亡，享年21歲，引發一個身分未明的自焚者。新聞事件投下震撼彈，陰謀論滿天飛，晚上市民到英國領事館前點起燭光禱告，同一時間年輕人衝進中聯辦縱火，中共引入軍隊壓制暴亂。2015年，有觀眾認為片中的警暴過於誇張，如今看來像智者預言，差別在於不需10年，4年後便已一一發生。

報導指出，「十年」2016年獲得香港電影金像獎最佳影片，然而周冠威的電影事業亦隨之自焚，沒有太多投資、演員願意跟他合作，生活陷入低潮。2020年周冠威好不容易憑「幻愛」從谷底爬出，光憑香港本土市場便有超過1500萬元（港幣，下同，約192.6萬美元）票房收入，而製作預算僅600萬。